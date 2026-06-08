◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 広島５―２オリックス（７日・マツダスタジアム）

広島・岡本駿投手（２３）が、７日のオリックス戦（マツダ）で７回４安打２失点と力投し、今季４勝目を挙げた。打撃では２回２死満塁で先制の押し出し四球を選ぶと、４回１死からは通算１２打席目でプロ初安打となる左前打。甲南大硬式野球部から初のＮＰＢ選手となった２年目右腕の躍動を、同部ＯＢで１学年先輩の南部俊太記者が「見た」。

岡本がプロに入って２年目にして、私はオリックス担当記者として初めて現地で投球を見ることができた。素人ながらも、記者席でまず感じたのは「とにかく堂々としているな」ということ。象徴的だったのは、味方打線が４点を先取した直後の３回だった。先頭の紅林をツーシームで空振り三振に仕留めたが、捕手の持丸が捕球できず、振り逃げ（記録は暴投）となった。浮き足だっても仕方がない場面に見えたが、落ち着いて後続を断つ姿に、プロとしての余裕を感じた。

打席では、２回２死満塁で先制の押し出し四球。冷静にボール球を見極めると、４回１死ではカウント２―２から片山のチェンジアップを左前に運び、プロ初安打も記録した。甲南大入学と同時に、投手に転向したのは有名な話。実は、こんな裏話もあった。

主に遊撃を務めていた城南（徳島）３年時の２０年、スポーツ推薦の候補選手として同大学の練習会に参加した。打者として試合形式の打席に立ったが、本人によると「７０キロくらいのカーブ」をバットの先に当てるのが精いっぱいで、内野の頭すら越えなかったという。打撃には自信があっただけに、まさかの結果。「僕、投手もできます。やらせてください！」。慌てて谷口純司監督（６３）に直訴した。

伸びのある球をアピールしたことで合格した男が６年後、プロの舞台で鮮やかに“リベンジ”。指揮官は当時の記憶をたどり、「プロで１勝するより、ヒットを１本打つ方がはるかに難しいと思っていました」と、驚きの笑みを浮かべた。

この日はイベント「スーパーマリオブラザーズ４０周年×プロ野球１２球団」の一環で、マリオが始球式に登場。「もし、きょうのマウンドでスターをもらえるなら、どの場面で欲しかった？」。お立ち台で振られた質問に「失点した場面で、もらえたらよかった。（スターを）もらって、無敵になってからいきたかった（笑）」と、ユーモア全開で返す余裕もあった。足のリハビリを乗り越え、この日が現地初観戦となった祖父・亘二（せんじ）さんにも白星をプレゼント。ひと回りも、ふた回りもたくましい男となった。（南部 俊太）