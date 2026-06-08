◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神―楽天＝雨天中止＝（７日・甲子園）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）は、同じ右投げ右打ちの三塁手だったミスターの足跡をたどっている。交流戦に入って１０試合で打率１割２分２厘と試練に直面するなか、６月３日の長嶋茂雄さんの一周忌にプロとしての初心を思い返していた。壁を乗り越えようとしている黄金ルーキーを、阪神担当の中野雄太記者が「見た」。

立石は、６月３日が特別な日であることを強く認識していた。長嶋茂雄さんが亡くなって１年。台風６号が過ぎ去り、青空も顔をのぞかせる甲子園で丁寧に言葉を紡ぎ始めた。「亡くなられた後にもいろんな映像を見ましたけど、そのすごさをあらためて感じています」。天国から野球界を見守るミスターを想像し、プロとしてのあるべき姿を再確認しているようだった。

その「すごさ」とは―。同じ三塁を主戦場にする自身にとって、映像で見る現役時代の長嶋さんのプレーは衝撃的だという。「華があるというか、ファンを魅了するプレーというか…」。この時、表情がパッと明るくなったような気がした。「僕もそういう選手になりたいと思いますし、ずっと名前が残るような選手になりたいです」。初心に返った。そんな瞬間だった。

１軍デビューの５月１９日・中日戦（倉敷）から、２リーグ制後では球団新人初の５試合連続安打。同２４日・巨人戦（東京Ｄ）では、プロ１号を放った。だが、交流戦に入り１０試合で４１打数５安打の打率１割２分２厘。プロの厳しさを味わう毎日でも、長嶋さんのようなフルスイングを貫く。６日・楽天戦（甲子園）では決勝打を放ち、初めて本拠地のお立ち台に立った。

「最高の気分です！」。ヒーローインタビューで大歓声を浴びる黄金ルーキーを見て、今年１月の新人選手研修会を思い出した。野球殿堂博物館を見学した立石は、ミスターの展示物の前で足を止めていた。「すごく響くものがありました」。決してぶれることのない信念を胸に一歩ずつ、一歩ずつ。阪神を、また野球界を照らす太陽のような、そんな超一流選手になってほしい。（中野 雄太）