◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）

巨人はロッテと延長１２回を戦い、１５年ぶりとなる２日連続引き分けとなった。今季２試合目の先発となった西舘勇陽投手（２４）は７回６安打１失点と好投。しかし、１点リードの９回２死からライデル・マルティネス投手（２９）が安田に痛恨の同点ソロを被弾し、延長は両軍無安打に終わった。それでも橋上秀樹監督代行（６０）は守護神を責めず、４勝２分けで無敗だった週をプラスに捉えた。２位ヤクルトに０・５ゲーム差としたチームは、９日から敵地で楽天３連戦に臨む。

チームのためだった。西舘には余力があった。「行きます」と続投を志願し、最後のイニングを３者凡退。自己最多タイ１１１球で７回１失点にまとめた。守護神マルティネスのセーブ失敗で２勝目は消えたが「１２球団で一番いいリリーフ陣だと思っている。ライデル以上の投手はいない」と同僚を気遣い、２戦連続のドローに「何とか最少失点で粘れてよかった」と前を向いた。

被安打６で最速１５３キロ。状況に応じたギアチェンジ効果もあり「（球数は）まだいける感じがあった」とパワーをうまく残していた。直球は最後まで１５０キロ台を計測。鋭いスライダーにフォーク、目先を変える１１０キロ台のカーブも加えて７三振を奪った。６回０封８Ｋの前回から２試合連続での快投。橋上監督代行からは「ピンチでも動じることなく自信を持っている。球の質、制球、立ち居振る舞いが非常に良くなってきた」と絶賛された。

前日６日は延長１２回、８投手をつぎ込む総力戦で引き分け。「何とか１回でも長く」と救援陣の負担を減らしたかった。今カード初戦では同学年の井上がプロ初完投勝利。「ハルト、すごいっす」から自身もハイクオリティースタート（７回以上自責２以下）で続いた。ルーキー竹丸も含めた「０１年度トリオ」は先発陣の希望の光になっている。

そのハートは常に、周りを思う気持ちでいっぱいだ。今季は上半身のコンディション不良で開幕に間に合わなかった。初登板は５月３０日。日本ハム戦で勝利を飾ると、定番の「白い恋人」など北海道土産をたっぷり買った。帰京後、真っ先に向かったのはＧ球場のトレーナー室。「ありがとうございました。ようやく１軍の舞台で投げられました」―。西舘の担当として３月から懸命にリハビリを支えた山下茂雄・理学療法士（４２）は「皆にいっぱいお菓子を持ってきてくれて。その気持ちがうれしいですよね」と感激していた。

ここまで２登板、計１３回で失点わずか１。「ゾーン内勝負がどんどんできている。そこは自分の強み」。２３年の競合ドラ１が本領を発揮し始めた。（堀内 啓太）