◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ２―４ソフトバンク＝延長１２回＝（７日・横浜）

ソフトバンク・伊藤が、プロ６年目で初勝利を挙げた。２―２の延長１１回に６番手で登板。先頭の牧に中前打を許したが、二塁を狙ったところを中堅・周東が好送球で刺した。その後１死一塁から筒香、宮崎を連続三振。無失点で流れをつくり、延長１２回の勝ち越しを演出した。交流戦４カード連続勝ち越しに貢献し、「ここまでけがもあって長かった。うれしい」と、記念の白星をかみ締めた。

三菱パワー（現三菱重工Ｅａｓｔ）から２０年ドラフト４位で巨人に入団。１年目の１１月には右肘内側側副じん帯再建術を受けた。１軍デビューした２４年は８登板し、２５年１月に巨人へＦＡ移籍した甲斐の人的補償で加入した。負傷も、環境の変化も経験し「自分で操作できるのは自分のことだけ」と、実直に成長を追い求めてきた。

今季は１１登板で防御率０・７３。様々な状況で出番が来る。「点差や打順はあまり考えていない。一人ひとり抑えることだけ」と伊藤。早くも交流戦勝ち越しを決めたチームで、目の前の打者を封じ続ける。（森口 登生）