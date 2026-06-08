◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神―楽天＝雨天中止＝（７日・甲子園）

阪神の森下翔太外野手が７日、プロ初の退場処分から一夜明けて反省の態度を示した。６日の楽天戦（甲子園）でストライク判定を不服とし、球審への暴言で退場となった。「チームに迷惑をかけたので、次の試合から切り替えて頑張ります」と神妙だった。この日は、甲子園の室内練習場でフリー打撃やランニングなどで汗を流した。

日本野球機構（ＮＰＢ）からは、厳重注意と罰金１０万円の制裁が科された。藤川監督は「その制裁をしっかりチームとして、監督としても引き受けて。今日は昨日の明日ですから。もう過ぎたことです」と今後の戦いに思考を切り替えた。

交流戦２度目の雨天中止となった影響で、８日から９日間で８試合を行う過密日程となる。指揮官は、ディベイニーの登録を抹消し、３年目右腕・津田淳哉投手が再昇格すると明かした。「投手をちょっと分厚くして７連戦に向かいます。一旦それでスタートしていくという形になります」とチーム状況を考慮して入れ替えを決めた。一丸となって、交流戦を駆け抜ける。