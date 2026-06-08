◆静岡県高校総体サッカー▽決勝 静岡学園２―１浜松開誠館（７日、静岡・エコパスタジアム）

決勝が行われ、男子は静岡学園が浜松開誠館を２―１で下し、２年ぶり１０度目の優勝を飾った。後半３分にＭＦ小田切颯佑（そうすけ、３年）がＦＫを直接決めると、同６分にＭＦ半田怜也（３年）のゴールで加点。開誠館の反撃を１点に抑えて逃げ切った。静学は７月末から行われる全国大会（福島）に出場する。女子は藤枝順心が常葉大橘を４―１で倒して２年ぶりのＶ。順心は東海総体で全国切符を目指す。

ＭＦ小川煌斗（きらと、２年）の反撃弾も、浜松開誠館はＶ２に届かなかった。０―２の後半２０分、右クロスを受けると、相手選手２人に囲まれながらも冷静に右足を振り抜き、ミドルシュートをゴールに突き刺した。「流れを変えるという気持ちでいました」と悔しそうに振り返った。

小川はその後も決定機を作ったが追いつくことはできず、悔しい敗戦となった。主力としての活躍を期待されながら、昨年１０月に腰を負傷し、約半年間離脱。夏の全国大会出場の夢は途絶えたが、この日のゴールで手応えも得た。「チームを勝たせる選手になりたい」と今秋開幕の県選手権での雪辱を誓う。

青嶋文明監督（５７）は、チームの持ち味である前線からのプレスには手応えを示したが、ボール奪取後の出だしや収めどころを課題に挙げた。「（気持ちが）抜ける時もあるので、秋までにやりきれるようにならないといけない。彼らも身にしみたと思うので、いい経験になったと思う」。敗戦を糧に強くなる。（伊藤 明日香）