◆静岡県高校総体サッカー▽決勝 静岡学園２―１浜松開誠館（７日、静岡・エコパスタジアム）

決勝が行われ、男子は静岡学園が浜松開誠館を２―１で下し、２年ぶり１０度目の優勝を飾った。後半３分にＭＦ小田切颯佑（そうすけ、３年）がＦＫを直接決めると、同６分にＭＦ半田怜也（３年）のゴールで加点。開誠館の反撃を１点に抑えて逃げ切った。静学は７月末から行われる全国大会（福島）に出場する。女子は藤枝順心が常葉大橘を４―１で倒して２年ぶりのＶ。順心は東海総体で全国切符を目指す。

静学が雨中の激戦を制した。１点差に迫った開誠館が終盤に猛攻。押し込まれたが、ＤＦ陣が集中力を切らさずはね返し、ＧＫ田辺匠真（３年）が体を投げ出してセーブ。試合終了の笛に選手は抱き合って勝利を喜んだ。ＭＦ足立羽琉主将（３年）は「気持ちで負けなかった」と胸を張った。

スーパーゴールがチームを波に乗せた。両校無得点で迎えた後半３分。左サイドでＦＫを得ると、小田切が左足で低い弾道のシュート。これがニアサイドを抜いてネットを揺らした。

「だれも予想していなかった」と川口修監督（５２）も驚いた一撃。スタンドの応援団に向かってガッツポーズを繰り返した小田切は「前半にＦＫを蹴って、調子がよかったので狙った。雨でＧＫが滑るかもしれない。速いボールなら入ると思った」。これが今大会初ゴールで、「大事なところで決められてよかった」と目を細めた。

３分後には、小田切のラストパスを受けた半田が追加点だ。準々決勝の藤枝明誠戦で脳しんとうを起こし、コンディションが上がらなかったエースＦＷ坂本健悟（３年）に代わり、２戦連続でのスタメン出場に燃えていた。「なんとしても点を取りたいと思っていました」と、声を弾ませた。

昨年は準決勝で、開誠館にＰＫ戦で黒星。そのリベンジを果たし、新人戦に続く２冠を達成した。昨年、プレミアリーグから降格しただけに「全国総体では、プレミアのチームとやりたい」と指揮官。強豪との真剣勝負を重ねることで、さらにチームをレベルアップさせる。（里見 祐司）