ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は7日、4日目が終了。8日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。

昨年10月10日の蒲郡70周年記念でG1初優出を記録した高橋。今度は地元周年でも決めるか。インからなら持つ足は十分。ここぞのスタートに集中する。磯部は伸び足を生かせるカド戦か。ここにきて評判機のパワーが出る土屋は差しに徹して。高憧は女子力を出したい。

＜1＞高橋竜矢 ペラを調整したらスカって重かったです。ターンの抜け感がもうちょっと欲しい。直線自体はスタートで遅れただけで悪くないです。

＜2＞土屋智則 良くなりました。今まで全然ペラが合っていなかったです。ターンの進みもそうだし、乗り心地も良くなっています。

＜3＞高憧四季 足は変わらずいいです。回転が合えば出足がいいですね。4日目後半は合って、進んでいましたね。

＜4＞磯部誠 足はいいですよ。4日目前半は外していたけど、後半は問題なかったです。

＜5＞海野康志郎 エンジンは間違いなくいいと思います。行き足から伸びがいいし、出足もいいしね。中堅以上はあると思います。

＜6＞桐生順平 乗っている感じは普通だけど、レースに行くと良くないです。4日目のメンバーに入っても、かなりの足の差がありました。