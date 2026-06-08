「SixTONES」のジェシー（29）が7日に放送された日本テレビ「Golden SixTONES」（日曜後9・00）に出演。俳優の賀来賢人（36）の連絡先を入手した方法を明かした。

ジェシーは賀来と過去に映画で2度の共演経験があり、プライベートでも連絡を取り合う仲。番組冒頭でその親密さが話題になると、高地優吾が「どのくらいの期間でLINE聞かれました?ちなみに」と連絡先を聞かれたタイミングを尋ねた。

賀来は少し考えた後に「早かったかな」と当時を振り返ると、ジェシーは「何かグループLINEがあって、そこに僕が参加させていただいて」と、入手ルートを告白した。

賀来が「そうだ!」と思い出す中、田中樹は「“個人LINEを追加しよう”っていうのは…勝手にもう追加?」と賀来の了承を得たのか気になった。

この質問にジェシーは「だって、もう入ってるんだから追加するだろ」と平然と答えた。当然といった様子のジェシーに、田中は「あなたにとっては普通かもしれないけど、ほか（のメンバー）はやっぱりできない」と仰天。メンバーたちも「できない」と田中と同意し、ジェシーの行動力に脱帽していた。