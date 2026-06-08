◇明治安田J2・J3百年構想リーグ プレーオフラウンド第2戦 福島1―1（PK5―4）琉球（2026年6月7日 とうスタ）

明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第2戦は7試合が行われ、J3福島はホームのJ3琉球戦で1―1から突入したPK戦を5―4で制した。元日本代表FW三浦知良が今季4度目の先発出場で自身のJリーグ最年長出場記録を59歳3カ月12日に更新した。百年構想リーグは全日程を終了した。

FWカズは3トップ中央で先発した。前半5分に自陣での果敢なスライディングタックルで体を張った守備を見せれば、前線でも積極的に相手DFにプレスをかけ続けた。前半21分までプレー。得点に絡む場面がなかったことには「しょうがないですね」と振り返った。今季は6試合に出場し先発が4度。それでも「全然駄目ですね。理想とするプレーとは程遠かった。（出場時間を）増やせなかったのは自分の力不足」と悔しそう。既に8月開幕の来季も契約更新の見通し。クラブの最多観客動員数更新にも貢献したカズは来季も「攻守でチームに関わりたい」と前を向いた。