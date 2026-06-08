Travis Japanの川島如恵留（31）が7日、東京グローブ座で主演舞台「惰性クラブ」（8日初日）の稽古を公開した。田舎の倉庫を舞台に挫折した若者たちの心の機微を描く。東京都出身の川島だが、ほぼ全編を宮崎弁で熱演。YouTubeチャンネルの生配信でも披露するなど、自然な形で方言を身につけている。

あまりの流ちょうさに宮崎県出身のお笑いコンビ「とろサーモン」村田秀亮（46）も「凄くきれいな宮崎弁。僕の地元の友達が聞いても出演者全員がきれいな宮崎弁。全然（出身が）分からない」と太鼓判を押した。村田と川島は「宮崎、てげえうめえ店あっかいね」「てげえうめえ店行かせてください」などと、宮崎弁による即興のかけ合いも行い、報道陣を驚かせた。

作品のテーマにちなみ挫折の経験について問われると川島は「ないです」ときっぱり。「その瞬間は挫折だと思うんです。でも振り返ってみた時にあれが、必要な経験だったんだとなっているんじゃないかなと思います」と真意を説明した。

この日は昨年体調不良による活動休止から、ライブに復帰してちょうど1年。「Travis Japanにいられることに心から感謝している。本当に良い仲間に恵まれ、今ステージに立てている」と感謝の言葉を口にした。東京公演は28日まで。