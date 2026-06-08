「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」川島如恵留（３１）が７日、東京・新宿区の東京グローブ座で主演舞台「惰性クラブ」（８日から２８日まで、同所ほか）のゲネプロ取材会に出席した。

１か月半に及ぶ稽古を終え「十分にできています」と自信満々。作・演出を手がけた松本哲也氏にも「如恵留くんは忙しい合間を縫って、最低来てという（稽古の）回数を多めに行ったけど、出てくれた。（セリフが）宮崎弁という難しいお芝居だけど、頑張ってくれた」とたたえられ、うれしそうに笑みを浮かべた。

自身の父を演じる中村まことは、２年前の舞台で「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ」メンバーの松倉海斗の父役だった。川島は中村を「ＴＪのパパに中村さんがなる可能性がある」とニッコリ。中村も「これ２度あることは３度ある。次はトラビスの誰かの父親になるのかな」と声を弾ませた。

川島はメンバーの中の存在を「お母さんぽいって言われる。世話焼きで、見守っているタイプ」と明かした。作品は会話劇で、目で芝居に変化を加える視線劇。「稽古を重ねれば重ねるだけ、キャストの距離が縮まっていくけど、ステージ上では初めて会った人（の間柄）。その時に交わす目線が違うので切り替えが大変だった」と振り返ったが「会話劇とひと味違ったおいしいものになったんじゃないか」と期待。８日に開幕する公演を前に「人生が少し変わるそんなすてきな瞬間をお届けできると思う。宮崎弁もかまないように頑張りたい」と意気込んでいた。