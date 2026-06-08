神戸が東京ベイを２２―１３で下し、創設５季目のリーグで初優勝を果たした。神戸製鋼として戦った前身のトップリーグを含め、２０１８〜１９年シーズン以来、７季ぶりの頂点。１３―１３で折り返し、後半は神戸がＳＯ李承信のＰＧで得点を重ねてリード。トライは奪えなかったものの相手を無失点に抑えた。日本選手権で歴代最多１０度の優勝を誇る古豪が復活した。今季終了後にニュージーランド（ＮＺ）代表ヘッドコーチ（ＨＣ）に就任するデイブ・レニーＨＣ（６２）は有終の美を飾った。東京ベイは３季ぶり２度目のＶはならなかった。

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ラストワンプレーを告げるホーンが鳴った直後、ＳＯ李がボールをタッチに蹴り出した。観衆５万人の中で、神戸フィフティーンは次々と李に駆け寄ってハグを交わした。「神戸に入って試合で泣いたのは初めて」。日本代表でも活躍する神戸市出身の司令塔は感情を爆発させた。

前半で相手ディフェンスの強さを感じると、トライへの執着を捨てた。トライは１つずつの重い展開で、李はコンバージョンとＰＧ合わせて６本のキックをすべて成功した。１７得点でプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選ばれたロックのレタリックと２人の共同主将が主役になった。

２０１８―１９シーズンの優勝以降、関西の名門は低迷した。再建を託されたのがレニーＨＣだった。就任直前のリーグ戦は、最低の１部９位。「やりたいラグビーにスキル、フィジカル、知識が足りていなかった」。明確なテーマを持ったドリル式の練習を取り入れ、地道に積み重ねた。選手の食生活にも注文を付けた。

李は「アスリートとしてのプロ意識が高まった」と感謝する。ベテランや主力が、声を掛けて若手に教える空気ができあがった。ニュージーランド代表のレジェンドのレタリックらが手本となり、今季レギュラーを勝ち取ったＳＨ上村、ＷＴＢ植田、ＦＢ上ノ坊といった２０代前半の若手が台頭。同国Ｕ２０代表を率いて世界大会３連覇の実績を持つ指揮官の育成力、マネジメント力だった。

来季はサベア、レイナートブラウンの同代表コンビも神戸を離れる。「神戸ラグビーのＤＮＡは続いていく。残してくれたレガシーやカルチャーも確実にある」と李。真っすぐ前を見据える表情に再び常勝軍団にする覚悟がにじんだ。（吉村 達）