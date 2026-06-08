【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】日本代表は６日、メキシコ１部ティグレスの練習場でトレーニングを行った。全体練習後には、元日本代表ＭＦの中村俊輔コーチ（４７）から指名を受けた５選手が居残りでＦＫ練習を行った。スペシャリストだった俊輔コーチの“ＦＫ塾”が開講され、Ｗ杯では２０１０年南アフリカ大会でのＭＦ本田圭佑、ＭＦ遠藤保仁以来となる直接ＦＫゴールを託されるキッカーの選定、技術伝授が始まった。

× × × ×

日本史上最高のプレースキッカーが見つめる前で、５人はＦＫ練習に打ち込んだ。全体練習後、中村俊輔コーチから指名を受けて居残ったのは、右利きの伊東、鎌田、田中、菅原、そして左利きの久保。空気抵抗によるブレが少なく、ボールを覆うパネルが、過去最少の４枚で構成されたＷ杯公式球「トリオンダ」の感触を確かめるように、何度もゴールを狙い続けた。

この日、俊輔コーチからの技術指導はまだなかった。久保は「今日は映像を撮ってもらったんで、今後何かしらのフィードバックをもらえると思います」と目を輝かせた。伊東も「日本人では一番憧れていた選手。（あのキックの）まねはできない。正直、あんなＦＫは決められない」とリスペクトを胸に、ＦＫ練習に取り組んだ。

森保ジャパンは、「ＦＫのスペシャリスト」不在という課題を抱えている。日本代表では２０２２年の東アジアＥ―１選手権で相馬勇紀（現・町田）が決めたのを最後に、第２次森保政権（２０２３年〜）では、直接ＦＫによるゴールが生まれていない。かつて中村俊輔を筆頭に、２０１０年南アフリカＷ杯でネットを揺らした本田圭佑、遠藤保仁ら名手を擁したが、所属クラブで主戦キッカーを任されている選手すらほとんどいないのが現状だ。

代表で９得点、Ｊ１で２４得点といずれも歴代最多の直接ＦＫゴールを決めた俊輔コーチ。希代のレフティーが描いたような、鋭く曲がって落ちる芸術的なキックは一朝一夕にはいかない。しかし、ＦＫの成否はキックの精度だけで決まるわけではない。ＧＫとの駆け引きを含めた「高度な心理戦」こそが重要であり、そのすべてのノウハウが俊輔コーチの脳内には詰まっている。「やっぱり一番ＦＫのうまい人から教われるのは大きい」と伊東。きん差の勝負が増えるＷ杯では、これまで以上にセットプレーが重要だ。直接ＦＫの得点確率を少しでも上げるため、レジェンドの知恵を吸収していく。（金川 誉）

◆Ｗ杯直接ＦＫゴール １０年南アフリカＷ杯１次リーグ第３戦のデンマーク戦で本田圭佑、遠藤保仁が記録した２ゴール。０―０の前半１７分、右サイドのＦＫから本田が無回転シュートを決めた。前半３０分には本田と遠藤がゴール正面ＦＫの位置で並び、遠藤が右足で華麗なコントロールシュートをゴール右へ沈めた。