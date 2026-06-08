１１日（日本時間１２日）開幕の北中米Ｗ杯に出場する日本代表は６日、メキシコ１部ティグレスの練習場で練習を行った。報道陣に一部公開され、右鎖骨骨折から復帰したＭＦ鈴木唯人（２４）＝フライブルク＝が軽快な動きを披露。ＭＦ南野拓実（３１）＝モナコ＝、ＭＦ三笘薫（２９）＝ブライトン＝が負傷で選外となり、主力不在の左シャドー（ＦＷの後方）のレギュラー取りに名乗りをあげた。７日（同８日）に非公開で行われるＵ―１９日本代表との練習試合でテストされる見込み。鈴木の適性を、後藤亮太記者が「読み解く」。

× × × ×

相手が捕まえづらいスペースを見つけて、ボールを受ける。すると、一気に攻撃が動き出す。実戦練習で左シャドーに入った鈴木唯がいきなり持ち味を発揮した。５月３日のウォルフスブルク戦で右鎖骨を骨折し離脱。手術を受けて復帰を目指していたが、この日フルメニューを消化した。「思ったよりいい感覚。久しぶりに合流してやってますけど、体も動いているしボール（タッチ）の感覚も悪くない」とうなずいた。

“左シャドー問題”を一気に解決させる。南野、三笘が担ってきたポジションに誰を起用するかが、最大の焦点。５月３１日のアイスランド戦で起用した伊東はこの日、鈴木唯が復帰したこともあり右シャドーに専念した。７日のＵ―１９代表との練習試合で結果を残せば、初戦・オランダ戦での先発起用も十分にあり得る状況だ。

オランダ攻略の鍵を握る。オランダリーグでプレー経験のあるＤＦ吉田麻也は「相手のラインが下がりがちなところを突いて、ギャップ（スペース）でボールを受け、速い展開で勝負を仕掛けていくことが非常に大事」と分析。相手ＤＦと中盤の間でボールを受けて前を向き、ゴール前で決定的な仕事ができる鈴木唯はまさにうってつけだ。

「（ＤＦとＭＦの）ライン間で受けて（チャンスを）クリエイトするところが特徴。強みを出していければ」。今季からプレーするフライブルクでは２５試合４得点２アシスト。欧州リーグでもセルタ（スペイン１部）との準々決勝第２戦で２得点を記録するなど飛躍を遂げた。その最後に待つ大舞台での活躍も大いに期待できる。

南野、三笘がメンバー外となり「間違いなく、シャドーの部分ではいろんな、話は飛び交っているかと思いますけど…」と一呼吸置いて、「すごくチャンスですし、やれる自信は僕自身あるんで。思う存分、思い切ってできれば」と言い切った。「縦」への突破力の三笘に対し、「間」でも仕事をする鈴木唯が「Ｗ杯優勝」を掲げる日本のキーマンになりそうだ。（後藤 亮太）

◆唯人の歩み 強心臓で急成長を遂げるアタッカーだ。清水で不動の主力だった２１歳の２３年１月、渡欧を決断。フランス１部ストラスブールでは結果を残せなかったが、２４年８月に加入したデンマーク１部ブレンビーで開花した。２季で２１得点をマーク。今季、ステップアップしたドイツ１部フライブルクで出番が回ってこない時も「ボールを持った時にこう（プレー）できるんだという姿を見せていけば、どんどんパスが入ってくるのは間違いない。それは時間の問題」とずぶとく適応した。先発の座を奪い、公式戦９得点７アシストを記録した。最近の活躍ぶりに、バイエルンの名将・コンパニー監督がドイツ１部の有望株として名を挙げるほど現地で注目を集めていた。

◆鈴木 唯人（すずき・ゆいと）２００１年１０月２５日、神奈川・葉山町生まれ。２４歳。市船橋高（千葉）から２０年に清水入りし、プロ１年目に３０試合出場。２３年１月にフランス１部ストラスブールに期限付き移籍し、同年８月にデンマーク１部ブレンビーに完全移籍。今季からドイツ１部フライブルクでプレー。右利き。１７５センチ、７１キロ。