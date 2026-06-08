お笑いコンビ「とろサーモン」村田秀亮が７日、東京・新宿区の東京グローブ座で舞台「惰性クラブ」（８日から２８日まで、同所ほか）のゲネプロ取材会に出席した。

１か月半前から稽古を行い「十分どころか、１か月半くらい前から毎日、新大久保に来ている。こんなに来ることないくらい」と自信をみせた。本作の舞台は村田の出身地・宮崎。セリフには宮崎弁が登場するが、２８年前に地元を出てからは方言を話す機会が少なく「このままいくと変な宮崎弁になると思ったら、どんどん入ってきて」と徐々に昔を思い出したという。芝居をきっかけに家でも宮崎弁が出ることが増え「家でトイレに行ったら、奥さんに扉開けられて、『なにしちょっと（何しているの）』って言っちゃった」と明かし、笑いが起こった。宮崎にゆかりない共演者の宮崎弁のセリフも絶賛した。

作品にちなみ、やめられないことには「ウォシュレット」。「トイレに行きたくても（ウォシュレットがあるところを）探しちゃう」というほど。川島は「アイドルだからトイレとかいかない」とし、「猫自慢がやめられない。（画面を）タップしたら写真が変わる待ち受けにしていて、全部見せられるまでやめられない」と愛猫家らしい一面を見せていた。