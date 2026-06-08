◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）の次回登板が中６日で１０日（日本時間１１日）の敵地・パイレーツ戦に決まった。７日（同８日）に球団が発表した。

サイ・ヤング賞争いを繰り広げているパイレーツのＰ・スキーンズ投手（２４）は中５日で９日（同１０日）に先発予定。「投手・大谷ＶＳスキーンズ」の初の“直接対決”はお預けとなったが、大谷は登板前日に打者としてライバルを攻略したいところだ。それができるのは二刀流の大谷だけ。「打者・大谷ＶＳスキーンズ」はこれまで通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点で６三振を喫している。

大谷は前回３日（同４日）の敵地・Ｄバックス戦にリアル二刀流で出場し、投げては６回２安打無失点で６勝目、打っては３安打５出塁の活躍を見せた。右手中指のマメを気にする場面もあったが、ロバーツ監督は「今後の登板に大きな影響を与えるものだとは考えていない」と説明していた。

日本人選手として初のサイ・ヤング賞を目指す大谷は今季１０登板で６勝２敗、防御率０・７４は規定投球回に未到達もメジャー全体の“隠れ１位”となっている。一方、昨季初めて同賞を受賞したスキーンズは今季１３試合で６勝５敗、防御率３・０９。前回３日（同４日）の敵地・アストロズ戦では５回途中７安打３失点で、この試合で黒星はつかなかったが、現在は自身３連敗中となっている。