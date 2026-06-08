◆テニス ▽全仏オープン最終日（７日、フランス・パリ）

男子シングルス決勝で、世界ランキング３位のアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）が、１９６８年オープン化（プロ選手解禁）以降、ドイツ男子として全仏初の優勝を遂げた。同１４位のフラビオ・コボリ（イタリア）を６−１、４−６、６−４、６−７、６−１の４時間１６分のフルセットで下し、自身初の４大大会優勝を遂げ、優勝賞金２８０万ユーロ（約５億１７００万円）を獲得した。

２０２０年全米で４大大会初の決勝に進出してから６年。４度目の決勝で、ついにズベレフが、４大大会の頂点に立った。マッチポイントで、相手のスマッシュがアウトすると、ベースライン付近で、仰向けになると、両手で顔を覆った。

「最高の瞬間、最悪の瞬間、みんなここで味わった。４年前、ここで大けがをした。２年前は（ここの）決勝で勝てなかった。今日、やっとハッピーエンディングを迎えられた」と、喜びを爆発させた。

２０１３年にジュニア世界１位となり、プロ転向後は、４大大会優勝は時間の問題と言われた。しかし、当時はフェデラー、ナダル、ジョコビッチらビッグ４全盛期。４大大会３度の決勝全てに敗れ、彼らが引退した後は、シナー、アルカラスの若手が壁となった。

今大会は、アルカラスが手首のけがで欠場。シナー、ジョコビッチが早期敗退し、ベスト１６の中で第２シードのズベレフが、最も世界ランキングが上位の選手だった。このチャンスを逃すわけにはいかなかった。