スポーツ専門チャンネル「ESPN」オランダ版が伝えた

オランダ1部フェイエノールトは、ロビン・ファン・ペルシー監督の解任を決断したようだ。

スポーツ専門チャンネル「ESPN」オランダ版は「フェイエノールトがファン・ペルシー監督を即時解任した」と伝えた。これにより、同監督の任期は1年半で終了となる見込みだ。

現在42歳のファン・ペルシー氏は、2025年2月にフェイエノールトの監督に就任。SCヘーレンフェーンから移籍し、解任されたブライアン・プリスケの後任として指揮を執っていた。同監督とクラブの間には2027年夏まで契約が残っていた。

クラブのレジェンドであるファン・ペルシー監督だが、今季、その立場は度々危ぶまれていた。チームは2位を確保し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得したものの、首位のPSVとは勝ち点19もの差をつけられていた。監督自身は留任できると期待していたものの、苦しいシーズンを経て、新経営陣が介入を決断した。

今週はじめには、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴー氏が、ファン・ペルシー監督に何の保証も与えたくないと述べていた。リゴー氏は就任後の記者会見で「我々は、過去1シーズンにここで起こったすべてのことを時間をかけて分析するつもりだ。その点において、決定を下す前に、明確かつ的確に把握することが我々の責務だ」と示唆しており、その動向に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）