オランダ1部フェイエノールトがファンペルシー監督（42）との契約を解除したとテレグラフ紙など複数のオランダメディアが報道。クラブからの公式発表もまもなく行われる予定としている。

ファンペルシー体制2シーズン目を迎えたチームは好調なスタート切ったものの、25年の年末にかけて調子を一気に崩し失速。最終的にはリーグ戦2位を確保し欧州CL出場権を獲得したが、優勝したPSVと勝ち点19差をつけられるなど独走を許してしまった。

テレグラフ紙は新経営陣があと1シーズン残っていたファンペルシー監督との契約を即時解除したと報道。シーズンを振り返り「監督の座を維持するには不十分だった」と伝えた。また、フェイエノールト専門サイト「FR12.NL」は今後24時間以内に正式発表される見込みだとした。

チームには日本代表FW上田綺世とDF渡辺剛が所属。無得点が続くなど上田が不振に陥っていたときもファンペルシー監督は我慢強く起用。その後上田は復調しゴールを量産。初の得点王に輝く活躍を見せただけに“恩師”の解任は日本人選手たちの起用方法にも影響が出てきそうだ。