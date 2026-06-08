米女子ゴルフ全米女子オープン第3日第3ラウンドが6日にカリフォルニア州・リビエラCC（パー71）で行われ、メジャー初優勝を目指す畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が13位から出て68と伸ばし、通算4アンダーで首位と2打差の5位に浮上した。3位で出た渋野日向子（27＝サントリー）は18位に後退。吉田鈴の姉・優利（26＝エプソン）は53位。ネリー・コルダ（27＝米国）と金世ヨン（キム・セヨン、33＝韓国）が6アンダーで首位に並んだ。

畑岡が粘り腰を見せた。終盤立て続けにピンチを迎えながら巧みな寄せでしのぎ、17番で8メートルのバーディーパットを沈めた。68の好スコアで5位に浮上し「我慢してきて17番のバーディーにつながった。我慢強くプレーできた」と自画自賛した。21年にプレーオフで敗れるなど悔しい敗戦を経験した舞台で、メジャー初優勝を視界に捉えて最終日を迎える。「プレッシャー、緊張はあると思うけど、ベストを尽くす」と決意を口にした。

≪渋野ミス相次ぎ 痛恨18位に後退≫19年全英女子オープン以来のメジャー2勝目を目指す渋野は終盤にミスが相次ぎ、後退した。14番パー3ではグリーン手前のバンカーから寄せ切れず、5メートルから3パットを要し痛恨のダブルボギー。「凄く悔しい。後半はプレッシャーに負けて体が動かなかった」と肩を落とした。首位との差は6打に広がった。それでも「貯金が全部なくなったのでアンダーを出すしかない。まだ18ホールある。最後まで諦めない」と前を向いた。