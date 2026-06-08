◇サッカー日本代表メキシコ合宿（2026年6月6日 メキシコ・モンテレイ）

11日（日本時間12日）開幕のW杯北中米大会に向けてメキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表は6日、冒頭45分を除き非公開で練習を実施した。全体練習後にはMF久保建英（25）、伊東純也（33）ら5選手が中村俊輔コーチ（47）から指名を受け、初めてFK指導を受けた。22年W杯カタール大会後の第2次森保政権でFKによる得点はゼロ。希代の名手による極意を注入し、FK強化を図る。

非公開練習を終えた後のピッチに緊張感が漂った。久保、伊東、鎌田、菅原、田中が距離や角度を変えて直接FKを繰り返した。GKは鈴木彩が務め、壁となる人型ダミーは5枚。全キックがスタッフによる撮影で映像に収められた。5選手は中村コーチから指名を受け、練習中も熱い視線に見守られた。久保は「アドバイスはこれから。映像を撮ってもらったので何かしらもらえるんじゃないかな」と期待した。

W杯で日本の直接FK弾は10年南アフリカ大会1次リーグのデンマーク戦で本田圭佑、遠藤保仁が決めた2点だけ。森保ジャパンでは18、19年に原口元気、22年に相馬勇紀が記録するも22年W杯カタール大会後の第2次政権では一発もない。W杯を勝ち上がるために飛び道具は不可欠。現役時代に直接FKで国際Aマッチ7得点、セルティック時代の06、07年には欧州CLのマンチェスターU戦でもFKを沈めた中村コーチの存在がキッカー育成を後押しする。

1次リーグ初戦オランダ戦まで、この日を入れて9日。残された時間は少ないが、現役時代に連日FK練習に取り組み、とことんキックにこだわった中村コーチなら、助走の角度やインパクトの感覚などわずかな助言で劇的に精度を高められる可能性がある。伊東は「日本では一番憧れていた選手。一番FKがうまい人から教われるのは大きい」と目を輝かせた。

全選手がピッチを後にした直後、中村コーチがスタッフをGKに見立てて左足を振ると、弧を描いたボールは右ポストを直撃した。本来、ボックス付近のFKは得点の期待値が上がるワクワクする瞬間。今後はこの日の5人を軸に“俊輔塾”が継続される見込みで希代の名手からエッセンスを注入されることになる。

≪過去にはジーコ塾、長友塾≫過去の日本代表でも「塾」の開校があった。02〜06年に率いたジーコ氏は練習後にFW陣を集めたシュート練習を恒例とした。さながら「ジーコ塾」で信条である「シュートはゴールへのパス」の意識を高めさせた。森保1次政権時代の19年アジア杯期間中には長友が若手にヨガ＆体幹トレーニングを指導した。

≪“仮想オランダ”練習≫この日は公開された冒頭の45分で、11対11によるスローインやビルドアップの形を確認する練習が行われた。攻撃側は3―4―2―1、守備側は1次リーグ初戦のオランダを想定したとみられる4―2―3―1の布陣。数回のプレーで攻守を入れ替えたが、常に攻撃側は3バック、守備側は4バック。MF伊東は「全員がずっと代表に入っているわけではないので、戦術的なところを確認した感じ」と説明した。

≪U19代表相手に最終仕上げへ≫事前合宿最終日の7日は、練習パートナーとして現地入りしているU―19日本代表と完全非公開で練習試合を行う。森保監督は14日の1次リーグ初戦オランダ戦を前に対外試合を実施しない異例の調整を決断。“弟分”を相手に試合勘を養い、最終仕上げに入る。モンテレイ入り後は拠点が定まらず練習会場を転々としたが、最終日はメキシコ1部モンテレイの施設を使用する。