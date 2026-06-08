「ドジャース９−２エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロサンゼルスでのエンゼルス戦に「１番・指名打者」で出場し、初回に内野安打と１１号２ランを記録するなど２安打２打点。球団５年ぶりの１イニング９得点の猛攻に加わり、自身は打率をふたたび３割に乗せた。先発の山本由伸投手（２７）は今季最長の８回を２安打無失点。初回２死以降は２２者連続アウトという快投で６勝目（４敗）を挙げた。

持ち味のスピードとパワーで本拠地を熱狂させた。１点を先制された直後の初回。大谷が二塁内野安打で攻撃の口火を切る。高く弾んだ打球に快足を飛ばして一塁を駆け抜け、続くパヘスの逆転２ランを呼び込んだ。

鮮やかなワン・ツーパンチ。火が付いた打線が一気に爆発する。怒濤（どとう）の６者連続安打で４点を奪うと、敵失が絡んでリードを６点に広げた。“ショウ・タイム”はここで終わらない。

打者一巡して迎えた第２打席。カウント２−２と追い込まれながら、２番手左腕が投じた内寄りシンカーを巧みなバットさばきで左中間席へたたき込んだ。飛距離１２４メートル、打球速度１７８キロを記録した弾丸ライナー。７試合ぶりの一発に、大谷は一塁を回ったところで笑みを浮かべて舌をペロッ。珍しいパフォーマンスで喜びを表現した。

１イニング９得点は２０２１年７月２日のナショナルズ戦以来５年ぶりの猛攻。ロバーツ監督は試合後の会見で「ショウ（大谷）が内野安打で出てアンディ（パヘス）の一発は大きかった。流れを取り戻すことができた」とにこやかに話した。

６月は５試合で４度目のマルチ安打。月間打率は驚異の５割（２０打数１０安打）、強打者の指標となるＯＰＳ（出塁率＋長打率）は１・４３３となった。「ミスター・ジューン（６月男）」が、貯金を今季最多１９に積み上げたチームをさらに加速させる。