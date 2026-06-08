◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、本拠地・エンゼルス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。得意の６月に今年も勢いが止められなくなっており、１０連戦ラストの試合で今季３度目の２戦連発となる１２号を狙う。

前日６日（同７日）の同戦では、１点を追う初回先頭でまずは二塁内野安打を放つと、続くパヘスの逆転２ランで生還し、メジャー通算７５０得点に到達した。だが、これだけでは終わらなかった。初回から打者一巡で回ってきた１死二塁の第２打席。左腕スーターのシンカーが甘く入ったところを見逃さず、センター左にたたき込んだ。出場７試合ぶりの１１号２ラン。球団では２１年７月２日（同３日）の敵地・ナショナルズ戦の７回以来、５年ぶりとなる１イニング９得点の猛攻を完成させた。

大谷の１イニング２安打は２５年４月１６日（同１７日）の本拠地・ロッキーズ戦以来２度目だった。前回も初回ではあったが“初回の２打席目”の本塁打は、日米通じて自身初の珍事だった。得意の６月は出場５試合目で初アーチ。２３年には自己最多の１５発を放った“ミスター・ジューン”が月別最多の本塁打を６３本に伸ばした。８回にも四球を選んで早くも今月４度目の３出塁。６月はこの日まで打率５割、出塁率５割８分３厘と今年も絶好調だ。

大谷はリアル二刀流で出場した翌日、４日（同５日）の敵地・Ｄバックス戦で今季２度目の休養。しかし、復帰戦となった５日（同６日）の本拠地・エンゼルス戦で４打数無安打２三振に終わり、連続試合安打が「７」、同出塁が「１９」でストップしていたが、圧巻のリスタートとなった。

この日は敵軍エースのＪ・ソリアーノ投手（２７）と対戦する。大谷は試合前の時点で通算３打数無安打３四球の相手だが、今の大谷なら攻略してくれそうだ。