アルゼンチン代表、マルセイユで躍動のCBがケガでW杯不参加に…指揮官「この上ない悲しみと共に決断した」

アルゼンチン代表、マルセイユで躍動のCBがケガでW杯不参加に…指揮官「この上ない悲しみと共に決断した」