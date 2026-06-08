◇インターリーグ ドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日 ロサンゼルス）

圧巻の22者連続アウトだ。ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、エンゼルス戦で今季最長となる8回を2安打1失点。初回に先制点を許した後は一人の走者も許さなかった。大谷翔平投手（31）の日米初の「初回2打席目アーチ」などで奪った一挙9得点も追い風に、大谷に並ぶ日本投手最多の6勝目を挙げた。

通算355勝を誇る「精密機械」以来の快挙だった。山本がストライク先行の計93球で凡打の山を築いていく。初回に2死から投前へのバント安打で出塁された後、三塁打を浴びて失点。直後に味方打線が一挙9得点で逆転してくれた。

「長く感じました。初回に9点は野球人生で初めてかな。点差はあったけど、気を抜くことなく集中した」

多彩な球種を操り、初回2死から22者連続で一人の走者も許さない。10球未満のイニングが4度もあった。対戦した最終打者まで20人以上連続でアウトを取ったのは、昨年のワールドシリーズ第2戦を含めて3度目。米データ分析サイトは「3度も最後の20人の打者を連続で凡退させたMLB投手はマダックスだけ」と比較した。

4月に開催された日本のファンとのオンライン交流会で「野球がこの世からなくなったら、何で世界一を目指す？」と質問された。「難しいですね…」と悩み抜いた末に「カラオケ」と回答。好きなグループは「ONE OK ROCK」。「The Beginning」が代表曲だ。

試合の「ビギニング」である初回に失点を重ねるケースが目立つ。今季の計24失点のうち初回の8失点がイニング別で最多。一方で初回と2回の連続失点はなく、修正能力が高い。普段のキャッチボールは、脚の上げ方などに納得がいかなければ投球動作を取りやめて一からやり直す。「再現性」の高さが尻上がりの投球術を支える。米記者に「初回の投安さえアウトにできていたらノーヒットノーランできたのでは？」と問われたほど圧巻で「いや、また初回に失点してしまった。そっちの方が大きいです」と苦笑いを浮かべた。

失点した初回の投球後にベンチに引き返すと、投手コーチと修正点を入念に確認。「ONE OK ROCK」の曲名にもある「完全感覚」を取り戻した。4試合連続1失点以内と好投が続き、防御率はナ・リーグ8位の2・68まで改善した。

大谷に並ぶ6勝目。初回9得点の攻撃中は通常より多めにウオームアップを行い「2回から凄く良い感覚で投げられた。大胆なピッチングと丁寧なピッチングとができた」。ワールドシリーズMVPの輝きだった。（小林 伊織）

▼デーブ・ロバーツ監督（山本は）打たせて取る形で、効率よくアウトを重ねた。大きなリードがあっても集中力を維持して、まるで同点試合のように投げていた。

≪直近4試合で日本投手3人が先発≫山本は今季12試合に登板して24失点を喫している。内訳は初回が最も多く、計8失点と立ち上がりに苦しむ傾向にある。2番目に多いのが5回で計6失点。次いで3回と4回の3失点。初回と2回の連続失点はなく、修正力の高さが光る。4月21日のジャイアンツ戦での初回3失点が、各試合のイニング別で見れば最多タイだった。ドジャースは直近4試合で日本投手3人が先発。3日（日本時間4日）のダイヤモンドバックス戦では大谷が6回2安打無失点、5日（同6日）のエンゼルス戦では佐々木が7回2安打無失点、この日は山本が8回2安打1失点。計21回で6安打1失点と圧倒した。