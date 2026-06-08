プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「フライパンでらくらくチキン南蛮」 「天かすと大葉のおにぎり」 「キャベツ豚汁」 の全3品。
簡単に出来上がるメインに、香り豊かなおにぎり、キャベツの甘みの美味しいみそ汁の献立です。

【主菜】フライパンでらくらくチキン南蛮
揚げずに作れるチキン南蛮！タルタルも簡単に作れて本格的な味わいに

©Eレシピ


調理時間：40分
カロリー：780Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

鶏もも肉  (大)1枚
  塩コショウ  少々
  小麦粉  適量 ＜調味料＞
  砂糖  小さじ1
  ポン酢しょうゆ  大さじ3
  水  小さじ1
＜タルタルソース＞
  ゆで卵  1個
  マヨネーズ  大さじ2
  しば漬け  大さじ1
サラダ油  大さじ4
ベビーリーフ  1袋

【下準備】

鶏もも肉は身の厚い部分をフォークで刺し、縦半分に切って塩コショウを振り、小麦粉をまぶす。

©Eレシピ


ゆで卵としば漬けはみじん切りにし、他の＜タルタルソース＞の材料と混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. フライパンにサラダ油を入れ、鶏もも肉を皮側から焼く。カリッとしたら裏返し両面を焼く。

©Eレシピ


2. 火が通ったら弱火にし、＜調味料＞の材料を加えてからめて食べやすい大きさに切り、器に盛る。＜タルタルソース＞をのせ、ベビーリーフを添える。

©Eレシピ



【主食】天かすと大葉のおにぎり
混ぜご飯のおにぎりをのりの代わりに大葉で巻いて。風味豊かなおにぎりです。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗2杯分
天かす  大さじ2
  麺つゆ  (2倍濃縮)小さじ2
シラス干し  大さじ3
大葉  4枚

【下準備】

大葉は軸を切り落とす。天かすに麺つゆをかける。

©Eレシピ



【作り方】

1. ボウルにご飯、天かす、シラス干しを入れ、サックリと混ぜ合わせる。

©Eレシピ


2. (1)を4等分にしてラップの上に置き、それぞれ丸める。大葉で巻き、器に盛る。

©Eレシピ



【スープ・汁】キャベツ豚汁
キャベツの芯も入れて柔らかく煮込んで下さい。捨てるところのないみそ汁です。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：248Kcal
レシピ制作：料理家　森岡 恵

材料（2人分）

豚バラ肉  (薄切り)100g
キャベツ  3枚
ゴマ油  小さじ1/2
だし汁  400ml
  みそ  大さじ1.5~2

【下準備】

豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。キャベツは水洗いし、ザク切りにする。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋にゴマ油を中火で熱し、豚バラ肉を炒める。豚バラ肉の色が変わったらキャベツを加えて炒め合わせる。

©Eレシピ


2. 全体に油がまわったら、だし汁を加える。キャベツがしんなりしたら、みそを溶き入れて火を止め、器に注ぐ。

©Eレシピ