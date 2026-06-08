【今日の献立】2026年6月8日(月)「フライパンでらくらくチキン南蛮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「フライパンでらくらくチキン南蛮」 「天かすと大葉のおにぎり」 「キャベツ豚汁」 の全3品。
簡単に出来上がるメインに、香り豊かなおにぎり、キャベツの甘みの美味しいみそ汁の献立です。
【主菜】フライパンでらくらくチキン南蛮
揚げずに作れるチキン南蛮！タルタルも簡単に作れて本格的な味わいに
調理時間：40分
カロリー：780Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
塩コショウ 少々
小麦粉 適量 ＜調味料＞
砂糖 小さじ1
ポン酢しょうゆ 大さじ3
水 小さじ1
＜タルタルソース＞
ゆで卵 1個
マヨネーズ 大さじ2
しば漬け 大さじ1
サラダ油 大さじ4
ベビーリーフ 1袋
ゆで卵としば漬けはみじん切りにし、他の＜タルタルソース＞の材料と混ぜ合わせる。
2. 火が通ったら弱火にし、＜調味料＞の材料を加えてからめて食べやすい大きさに切り、器に盛る。＜タルタルソース＞をのせ、ベビーリーフを添える。
【主食】天かすと大葉のおにぎり
混ぜご飯のおにぎりをのりの代わりに大葉で巻いて。風味豊かなおにぎりです。
調理時間：10分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
天かす 大さじ2
麺つゆ (2倍濃縮)小さじ2
シラス干し 大さじ3
大葉 4枚
2. (1)を4等分にしてラップの上に置き、それぞれ丸める。大葉で巻き、器に盛る。
【スープ・汁】キャベツ豚汁
キャベツの芯も入れて柔らかく煮込んで下さい。捨てるところのないみそ汁です。
調理時間：20分
カロリー：248Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
キャベツ 3枚
ゴマ油 小さじ1/2
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
2. 全体に油がまわったら、だし汁を加える。キャベツがしんなりしたら、みそを溶き入れて火を止め、器に注ぐ。
簡単に出来上がるメインに、香り豊かなおにぎり、キャベツの甘みの美味しいみそ汁の献立です。
【主菜】フライパンでらくらくチキン南蛮
揚げずに作れるチキン南蛮！タルタルも簡単に作れて本格的な味わいに
©Eレシピ
調理時間：40分
カロリー：780Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）鶏もも肉 (大)1枚
塩コショウ 少々
小麦粉 適量 ＜調味料＞
砂糖 小さじ1
ポン酢しょうゆ 大さじ3
水 小さじ1
＜タルタルソース＞
ゆで卵 1個
マヨネーズ 大さじ2
しば漬け 大さじ1
サラダ油 大さじ4
ベビーリーフ 1袋
【下準備】鶏もも肉は身の厚い部分をフォークで刺し、縦半分に切って塩コショウを振り、小麦粉をまぶす。
©Eレシピ
ゆで卵としば漬けはみじん切りにし、他の＜タルタルソース＞の材料と混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を入れ、鶏もも肉を皮側から焼く。カリッとしたら裏返し両面を焼く。
©Eレシピ
2. 火が通ったら弱火にし、＜調味料＞の材料を加えてからめて食べやすい大きさに切り、器に盛る。＜タルタルソース＞をのせ、ベビーリーフを添える。
©Eレシピ
【主食】天かすと大葉のおにぎり
混ぜご飯のおにぎりをのりの代わりに大葉で巻いて。風味豊かなおにぎりです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：335Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗2杯分
天かす 大さじ2
麺つゆ (2倍濃縮)小さじ2
シラス干し 大さじ3
大葉 4枚
【下準備】大葉は軸を切り落とす。天かすに麺つゆをかける。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルにご飯、天かす、シラス干しを入れ、サックリと混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. (1)を4等分にしてラップの上に置き、それぞれ丸める。大葉で巻き、器に盛る。
©Eレシピ
【スープ・汁】キャベツ豚汁
キャベツの芯も入れて柔らかく煮込んで下さい。捨てるところのないみそ汁です。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：248Kcal
レシピ制作：料理家 森岡 恵
材料（2人分）豚バラ肉 (薄切り)100g
キャベツ 3枚
ゴマ油 小さじ1/2
だし汁 400ml
みそ 大さじ1.5~2
【下準備】豚バラ肉は食べやすい大きさに切る。キャベツは水洗いし、ザク切りにする。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にゴマ油を中火で熱し、豚バラ肉を炒める。豚バラ肉の色が変わったらキャベツを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
2. 全体に油がまわったら、だし汁を加える。キャベツがしんなりしたら、みそを溶き入れて火を止め、器に注ぐ。
©Eレシピ