F1モナコ GP決勝

サーキット：モナコ／モンテカルロ

天気：晴れ

路面状況：ドライ

気温：24℃

路面温度：43℃

F1モナコ GPの決勝がモンテカルロで行われ、ポールポジションからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム+ Lapsで優勝。2位は（+6.271）で3番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）、3位は（+23.394）で5番グリッドスタートのI.ハジャー（RBR）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 K.アントネッリ（MER）+ Laps／78／4／1／25

2位 L.ハミルトン（FER）+6.271／78／5／3／18

3位 I.ハジャー（RBR）+23.394／78／4／5／15

4位 O.ピアストリ（MCL）+24.261／78／5／7／12

5位 L.ローソン（RB）+26.553／78／4／10／10

6位 A.リンドブラッド（RB）+29.010／78／4／15／8

7位 P.ガスリー（ALP）+30.369／78／4／9／6

8位 A.アルボン（WIL）+33.413／78／5／11／4

9位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+34.102／78／6／13／2

10位 E.オコン（HAS）+37.140／78／5／17／1

11位 S.ペレス（CAD）+39.153／78／6／18／0

12位 F.アロンソ（AST）+41.899／78／6／21／0

13位 G.ボルトレート（AUD）+42.748／78／7／16／0

14位 G.ラッセル（MER）+43.353／78／5／6／0

15位 F.コラピント（ALP）+48.964／78／5／14／0

- V.ボッタス（CAD）リタイア／17／2／20／0

- M.フェルスタッペン（RBR）リタイア／1／0／2／0

- C.サインツ（WIL）リタイア／69／5／12／0

- L.ストロール（AST）リタイア／58／1／22／0

- C.ルクレール（FER）リタイア／64／3／4／0

- L.ノリス（MCL）リタイア／43／0／8／0

- O.ベアマン（HAS）+48 Laps／30／2／19／0

2026-06-08 00:39:05 更新