工業・情報化部（MIIT）によれば、中国は4段階からなるスマート工場体系を構築し、スマート工場の大規模な建設を実現しました。MIITは企業のデジタル化やネットワーク化の次の段階として、スマート化への移行を主導しています。

中国では現在までに、工場のスマート化の4段階として「基礎級」工場が3万5000カ所、「先進級」は8200カ所、「卓越級」では500カ所が建設され、さらに企業15社が、他の企業の模範となる「領航級」の候補リストに選ばれました。そして、建設機械のシェアリング製造、自動車の島型生産、家電のアジャイル生産など、新たな製造モデルが探索されています。うちシェアリング製造とは、複数の企業が設備や技術、人的資源などを共有して製造に役立てることで、島型生産とは、製造過程を一直線につなげるライン式ではなく、「必要なものを必要な場所に臨機応変に移動させて対応する」製造手法で、アジャイル生産とは、消費者による細かいカスタマイズの求めに、製造側が俊敏に対応する方式のことです。

スマート工場の段階的育成プログラム実施以来、製品不良率は平均で47％低下し、開発サイクルは38％短縮する効果が確認されたとのことです。

MIIT装備工業一司の郝立順副司長によれば、「スマート工場の段階的育成体系を進化させ続け、AI技術の応用レベルを『領航級』や『卓越級』のスマート工場認定基準に組み込み、ハードルを毎年引き上げることで国際水準に肩を並べるスマート製造のモデルケースを創出する」とのことです。

MIITは今後、鉄道車両やハイテク船舶、電気自動車などの新エネルギー車、航空宇宙、鉄鋼、石油化工などの重点産業に向けて、「領航工場」の出現と生産における「スーパーシーン」の整備の支援にとりわけ注力していきます。（提供/CGTN Japanese）