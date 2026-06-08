〈レンチン1分＆漬けるだけ〉お弁当や箸休めに！神ラク常備菜『みょうがの甘酢漬け』
「あと一品」や「お弁当の隙間」にあると嬉しい、大人な常備菜。
レンチン1分、あとは漬けるだけの超お手軽レシピです。
甘酸っぱいみょうがのシャキシャキとした食感は、お肉料理の箸休めや、お酒のおつまみにも最高ですよ♪
『みょうがの甘酢漬け』のレシピ
材料（作りやすい分量）
みょうが……3個（約50g）
〈A〉
酢……大さじ2
砂糖……大さじ1と1/2
塩……小さじ1/3
作り方
（1）みょうがは縦半分に切る。耐熱皿に広げてふんわりとラップをかけ、電子レンジで1分ほど（600W）加熱する。
（2）ポリ袋に〈A〉を混ぜ、（1）を熱いうちに加えて袋の外側からもんでからめる。空気を抜いて袋の口を閉じ、20分以上おいて、さましながら味をなじませる。
保存期間
冷蔵で3〜4日保存可能。
みょうがのおいしいこの季節に、ぜひ一度試してみてくださいね〜！
教えてくれたのは…
市瀬 悦子イチセ エツコ
料理家
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食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。
（『オレンジページ』2026年4月2日号より）