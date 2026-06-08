&TEAM、色気全開でRAIN「Love Song」カバー 会場中から黄色い悲鳴【Weverse Con Festival】
【モデルプレス＝2026/06/08】グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された「2026 Weverse Con Festival」に出演した。
【写真】人気K-POPアイドル一挙集結「Weverse Con」
KSPO DOMEで開催された「Weverse Con」にて、RAIN（ピ）のトリビュートステージに登場した&TEAM。まずはHARUA（ハルア）がシックなスタイリングでメインステージに現れ、名曲「Love Song」の冒頭をしっとりと歌唱。続いてメガネ姿のMAKI（マキ）が左側のステージ、金髪をハーフアップアレンジしたYUMA（ユウマ）が右側のステージで美声を響かせ、ファンの期待を高めた。
ほか6人はセンターステージでスタンドマイクとともに登場し、シャツやジャケットをベースにモノトーンの衣装姿で全員集結。JO（ジョウ）が歌いながらメガネを外すなど、それぞれが色気を溢れさせたパフォーマンスでは、メンバーがアップでスクリーンに抜かれる度に観客から黄色い声が上がっていた。
なお、&TEAMの単独ステージでは「We on Fire （Korean ver.）」「Lunatic」「MISMATCH」「ホットライン」「Bewitched （Korean ver.）」をエネルギッシュに披露。ガラリと雰囲気の異なる2つのステージでたっぷり魅力を見せた。
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。（modelpress編集部）
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
AHOF（アホプ）
ファン・ミンヒョン
ハ・ヒョンサン
LUCY（ルーシー）
ILLIT（アイリット）
Apink（エーピンク）
ENHYPEN（エンハイプン）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
82MAJOR（エイティーツーメジャー）
AMPERS&ONE（アンパサンドワン）
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）
PLAVE（プレイブ）
QWER（キューダブリューイーアール）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
WENDY（ウェンディ）
RAIN（ピ）
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
CUTIE STREET（キューティーストリート）
aoen（アオエン）
ユンサナ
TOUCHED（タッチド）
クォン・ジナ
AND2BLE（アンダブル）
イ・チャンソプ
ZICO（ジコ）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
&TEAM（エンティーム）
CORTIS（コルティス）
HIGHLIGHT（ハイライト）
ジェジュン（KIM JAEJOONG）
LE SSERAFIM（ルセラフィム）
P1Harmony（ピーワンハーモニー）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
TWS（トゥアス）
RAIN（ピ）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気K-POPアイドル一挙集結「Weverse Con」
◆&TEAM、RAIN名曲「Love Song」披露
KSPO DOMEで開催された「Weverse Con」にて、RAIN（ピ）のトリビュートステージに登場した&TEAM。まずはHARUA（ハルア）がシックなスタイリングでメインステージに現れ、名曲「Love Song」の冒頭をしっとりと歌唱。続いてメガネ姿のMAKI（マキ）が左側のステージ、金髪をハーフアップアレンジしたYUMA（ユウマ）が右側のステージで美声を響かせ、ファンの期待を高めた。
なお、&TEAMの単独ステージでは「We on Fire （Korean ver.）」「Lunatic」「MISMATCH」「ホットライン」「Bewitched （Korean ver.）」をエネルギッシュに披露。ガラリと雰囲気の異なる2つのステージでたっぷり魅力を見せた。
◆2026 Weverse Con Festival
今回で4回目となる「Weverse Con Festival」は、音楽のジャンルや世代を超えて、世界中の音楽ファンをつなぐグローバルミュージックフェスティバル。2026年は過去最多となる全30組が出演し、世代とジャンルを超えて大衆音楽史の流れを一度に展望できる。
本イベントでは、KSPO DOMEと88芝生広場を活用し屋外公演「Weverse Park」と屋内公演「Weverse Con」を同時に開催。「Weverse Park」は、昼間の「Weverse Park Day」と夜の「Weverse Park Night」の2つのステージで構成され、屋外フェスティバルの自由で活気ある雰囲気に。一方「Weverse Con」は、テーマ「NEWTOPIA」を反映したステージ演出を基に、アーティストのパフォーマンスとサウンドを最大化した没入型ステージで構成。屋外公演とは異なる雰囲気を演出した。（modelpress編集部）
◆6月6日ラインナップ
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
AHOF（アホプ）
ファン・ミンヒョン
ハ・ヒョンサン
LUCY（ルーシー）
ILLIT（アイリット）
Apink（エーピンク）
ENHYPEN（エンハイプン）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
82MAJOR（エイティーツーメジャー）
AMPERS&ONE（アンパサンドワン）
BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）
PLAVE（プレイブ）
QWER（キューダブリューイーアール）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
WENDY（ウェンディ）
RAIN（ピ）
◆6月7日ラインナップ
【「Weverse Park」＠88芝生広場】
CUTIE STREET（キューティーストリート）
aoen（アオエン）
ユンサナ
TOUCHED（タッチド）
クォン・ジナ
AND2BLE（アンダブル）
イ・チャンソプ
ZICO（ジコ）
【「Weverse Con」＠KSPO DOME】
&TEAM（エンティーム）
CORTIS（コルティス）
HIGHLIGHT（ハイライト）
ジェジュン（KIM JAEJOONG）
LE SSERAFIM（ルセラフィム）
P1Harmony（ピーワンハーモニー）
SOOBIN（スビン）of TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）
TWS（トゥアス）
RAIN（ピ）
【Not Sponsored 記事】