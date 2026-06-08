◇F1第6戦モナコGP決勝（2026年6月7日 モンテカルロ市街地コース＝1周3.337キロ×78周）

メルセデスの19歳、アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）が2時間23分31秒243のポール・ツー・ウインで伝統のモナコGP初優勝を飾り、第2戦中国GPから5連勝を飾った。5連勝は歴代8位タイで、F1初勝利からは史上初の快挙。3番手から出たフェラーリのルイス・ハミルトン（英国）が2戦連続の2位で、5番手からスタートしたレッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）が昨年オランダGP以来の表彰台となる3位に食い込んだ。

予選2番手だったレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）がスタートでまさかのエンスト。1周走ってピットに戻り、そのままリタイアした。ポールポジション（PP）からすんなりトップをキープしたアントネッリは、序盤こそバックマーカーに引っかかってハミルトンに差を詰められたものの、その後はグングンとリードを広げ、一時は4位以下を周回遅れにした。

60周目にアストンマーチンのランス・ストロール（カナダ）がクラッシュしてセーフティーカー（SC）が出動。さらに3番手だったフェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が再スタートでクラッシュし、赤旗中断となった。アントネッリのアドバンテージは失われたが、フォーメーションラップ2周からスタンディングでの再スタートをきっちりと決め、リタイアとペナルティー続出のレースを締めくくった。19歳9カ月と13日でのモナコGP制覇は2008年のハミルトン（当時23歳4カ月18日）を大幅に更新する最年少優勝記録となった。

ハジャーは表彰式に出席したものの、赤旗中断中の違反でレース後の審議となった。また、10位に入って今季から参戦のキャデラックに初のポイントをもたらしたセルヒオ・ペレス（メキシコ）も2つの違反疑いで調査中となっている。

▼アントネッリ 素晴らしい週末、素晴らしいレースだった。信じられないほどのペースで全てが進んだ。マシンは最高で、プッシュする自信を与えてくれた。正直、再スタートはあまり気乗りがしなかったけど、気持ちと頭を落ち着かせて集中しようと努めた。スタート直後に1位になってからは残りの周回をただただ楽しむことができた。

▼ハミルトン ここ数カ月で僕たちは進歩してきたけど、まだ彼ら（メルセデス）には及ばない。でも、最も厳しいコンディションの中で2位を確保できたのは間違いなく大きな収穫だ。

▽決勝順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ハミルトン（フェラーリ）

(３)ハジャー（レッドブル）

(４)ピアストリ（マクラーレン）

(５)ローソン（レーシングブルズ）

(６)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(７)ガスリー（アルピーヌ）

(８)アルボン（ウィリアムズ）

(９)オコン（ハース）

(10)ペレス（キャデラック）

(11)アロンソ（アストンマーチン）

(12)ボルトレート（アウディ）

(13)ラッセル（メルセデス）

(14)ヒュルケンベルク（アウディ）

(15)コラピント（アルピーヌ）

リタイア サインツ（ウィリアムズ）

リタイア ルクレール（フェラーリ）

リタイア ストロール（アストンマーチン）

リタイア ノリス（マクラーレン）

リタイア ベアマン（ハース）

リタイア ボッタス（キャデラック）

リタイア フェルスタッペン（レッドブル）