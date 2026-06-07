「カタールでは、個人として思うような結果を残せなかった」…W杯連覇の鍵を握るラウタロ・マルティネスの決意

「カタールでは、個人として思うような結果を残せなかった」…W杯連覇の鍵を握るラウタロ・マルティネスの決意