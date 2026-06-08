【VF-25F/S スーパー メサイア “マクロスF”】 6月8日 出荷開始 価格：4,180円

ハセガワは6月8日に、プラモデル「VF-25F/S スーパー メサイア “マクロスF”」再販分の出荷を開始する。価格は4,180円。

本商品は、TVアニメ「マクロスF」に登場した宇宙空間戦闘用のスーパーパックを装備している「VF-25」を、1/72スケールプラモデルとして立体化したもの。各部に装着されたスーパーパーツと、エンジンブロックのポジションを変更するための「ひざ＆すね」パーツが付属する。

また、機体上部マイクロミサイルポッドのカバーは可動式で開閉可能。さらに、左右大型ブースターの大型ノズル（上/下）と、機体上部後方中央のノズルはボールジョイントによって可動する。

脚は、駐機状態/飛行状態の選択式で再現。また、着座姿勢のパイロットと、ガンポッドが付属している。頭部及びデカールは、アルト機とオズマ機のものがセットになっており、選択式で変更できる。

【追加プラ部品】

・各部スーパーパーツ

・ひざ＆すね部品

【デカール（マーキング）】

・民間軍事プロバイダ S.M.S.所属 F型：早乙女 アルト 搭乗機

・S型：オズマ・リー 搭乗機

(C)2007 BIGWEST/MACROSS F PROJECT・MBS

※発売日は流通により前後する場合があります。