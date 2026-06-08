【一番くじ ワンピース 赤髪海賊団】 6月8日11時より オンライン販売開始 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ワンピース 赤髪海賊団」を6月8日11時よりオンライン販売を開始する。価格は1回790円。

本商品は、ワンピースに登場する「赤髪海賊団」のメンバーをモチーフにした一番くじ。A賞からD賞は、一番くじのフィギュアブランド「MASTERLISE EXPIECE」より、赤髪海賊団の頭「シャンクス」、「ベン・ベックマン」、「ヤソップ」、「ラッキー・ルウ」が立体化されている。

E賞はシャンクスの歴史の中で印象的なシーンを切り取った、全2種の「はこにわーるど」が登場する。F賞は「SOFVICちゅ」で、シャンクス・ルフィ・ウタが手のひらに収まるサイズ感で立体化されている。

その他に、「ハンカチアソート」、「ACLLECT-赤髪海賊団-」、「デコレーションマグネット」、「アクリルチャームアソート」がラインナップしている。

ラストワン賞は「シャンクス＆ルフィ Revible Moment」で、第一話の切なさと二人の絆への感動が蘇る、シャンクス＆ルフィの象徴的なシーンが立体化されている。

「一番くじ ワンピース 赤髪海賊団」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：シャンクス MASTERLISE EXPIECE

B賞：ベン・ベックマン MASTERLISE EXPIECE

C賞：ヤソップ MASTERLISE EXPIECE

D賞：ラッキー・ルウ MASTERLISE EXPIECE

E賞：はこにわーるど

F賞：SOFVICちゅ

G賞：ハンカチアソート

H賞：ACLLECT-赤髪海賊団-

I賞：デコレーションマグネット

J賞：アクリルチャームアソート

ラストワン賞：シャンクス＆ルフィ Revible Moment

ダブルチャンスキャンペーン：TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME

A賞：シャンクス MASTERLISE EXPIECE

B賞：ベン・ベックマン MASTERLISE EXPIECE

C賞：ヤソップ MASTERLISE EXPIECE

D賞：ラッキー・ルウ MASTERLISE EXPIECE

E賞：はこにわーるど

F賞：SOFVICちゅ

G賞：ハンカチアソート

H賞：ACLLECT-赤髪海賊団-

I賞：デコレーションマグネット

J賞：アクリルチャームアソート

ラストワン賞：シャンクス＆ルフィ Revible Moment

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～9月末日

「TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME」が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は100個。

TO BE CONTINUED THE GIGANT NAME

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

※発売日は流通により前後する場合があります。