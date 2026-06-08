「ミスマガジン2027」ベスト20、素肌輝くキャミワンピ姿で集結
【モデルプレス＝2026/06/08】「ミスマガジン2027」でベスト20に選ばれたメンバーが6月8日発売の「ヤングマガジン」（講談社）28号の表紙に登場。素肌が輝く白のワンピース姿を披露している。
【写真】19歳元アイドル、プールサイドで美ボディ輝く
「ミスマガジン」は、1982年にスタートし、2022年に40周年を迎えた雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴や細川ふみえ、その後中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩ら錚々たるタレントを輩出。2018年に7年ぶりに復活し、「令和のグラビアクイーン」こと2018年グランプリの沢口愛華を始め、寺本莉緒や豊田ルナなど歴代受賞者たちがグラビアやドラマ、演劇、CMでも活躍を果たしている。
今号の巻頭・巻中・巻末グラビアでは、ベスト20に選ばれた白石杏衣、花守雛、上山沙希、富田莉代、瀬戸りおん、小山くるみ、成瀬光、林春花、世波柊璃、弓家つばき、内田祭莉、中山未來、用松杏莉、山本日菜乃、中村釉香、 野間愛希、新井乃愛、白椛れい、蟻波りん、新木美衣が水着姿を披露している。（modelpress編集部）
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◆「ミスマガジン2027」ベスト20が表紙登場
「ミスマガジン」は、1982年にスタートし、2022年に40周年を迎えた雑誌業界でも最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴や細川ふみえ、その後中川翔子、岩佐真悠子、山崎真実、北乃きい、倉科カナ、桜庭ななみ、新川優愛、衛藤美彩ら錚々たるタレントを輩出。2018年に7年ぶりに復活し、「令和のグラビアクイーン」こと2018年グランプリの沢口愛華を始め、寺本莉緒や豊田ルナなど歴代受賞者たちがグラビアやドラマ、演劇、CMでも活躍を果たしている。
今号の巻頭・巻中・巻末グラビアでは、ベスト20に選ばれた白石杏衣、花守雛、上山沙希、富田莉代、瀬戸りおん、小山くるみ、成瀬光、林春花、世波柊璃、弓家つばき、内田祭莉、中山未來、用松杏莉、山本日菜乃、中村釉香、 野間愛希、新井乃愛、白椛れい、蟻波りん、新木美衣が水着姿を披露している。（modelpress編集部）
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