SUPER EIGHT、女性グラビア誌日本初2500号達成の『anan』特別記念号表紙に登場 “続けていく”矜持を語る
5人組グループ・SUPER EIGHTが、17日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2500号の表紙を飾る。オールグラビアの女性誌としては日本初となる2500号を達成した本誌で、歴代のSUPER EIGHTによる“ananグラビア”を背景に、初登場からの20年を振り返る。
【写真】過去には…2024年『anan』“大トリ”表紙に登場したSUPER EIGHT
特別記念号となる表紙を飾るのは、しぶとく強く、さまざまな難局も逆境も乗り越え、アーティストとして唯一無二の生き様を歩み続けているSUPER EIGHT。表紙となったカットは、2006年に登場して以来の数々の表紙、誌面をバックに撮影された。メンバーそれぞれが、セットに入ると誌面を眺め、タイムトリップするように思い出話をしながら撮影…という、とてもエモーショナルな現場に。
そんなアーティストとしての歴史を紡いできたからこそのひとときがにじみ出る表紙とグラビア。SUPER EIGHTにしか描けない熱さと渋さをたたえている。表紙の仕様として、風合いのあるシックな手触りに特別加工が施された、保存版の一冊となっている。
撮影は、レザーや柄シャツ、タイなどそれぞれの個性が光る、クールなスーツスタイルとカラーやプリントを効かせた大人のリラックスコーディネートの2タイプ。一面に過去の誌面が貼られたセットに入るやいなや、メンバー全員がカメラに背を向けて見入る一幕も。初登場から20年分の思い出に溢れた空間での、“過去の自分との共演”は、長い年月、さまざまな企画と特集を作り上げてきた『anan』とSUPER EIGHTだからこそできる世界。
また、過去の誌面を壁中に貼ったセットのカットを見開きで掲載。デビュー当時のフレッシュな表情から渋く大人の薫りが漂う姿まで。さまざまな時代のグラビアを誌面で見つける楽しさもある。
一転、リラックスコーディネートでは、ギターやスピーカーが置かれた趣味部屋にて、5人がワインやシャンパンで乾杯。カッコよく決めつつも、あの時こうだったと思い思いに話しながら、思わず笑いが起こった瞬間も収めている。その楽しげな時間を、5人は和やかな様子で過ごす。
ソロインタビューでは、56年、2500号まで刊行し続けているananにちなみ、SUPER EIGHTとして“続けていく”ことへのプライド、ずばり“SUPER EIGHTの王道”について、そしてファンへの想いなどを語った。また、連載や登場誌面を見ながら、『anan』との思い出も明かした。
そして鼎談・対談も敢行。横山裕、村上信五、安田章大の組み合わせと、丸山隆平、大倉忠義の組み合わせで、王道クロストークを繰り広げた。“エイトの○○王”“5人で番組をやるなら？”“今だから聞いてみたいメンバーの謎”など、今となっては新鮮な質問に答え、真面目なトーンから、ゆるりとリラックスした雰囲気までしっかり感じられるトークを展開した。
今号の特集ではほかに、市川團十郎、反町隆史、辻村深月氏など、それぞれの世界で王道を歩んで来た人たちのインタビューを通して、各ジャンルにとっての王道とは何かを探る。ミュージカルの王道『ミス・サイゴン』のエンジニア＆キム＆クリス役のキャストや、『仮面ライダーゼッツ』の出演者も登場。いま注目が集まっている落語の楽しみ方も、落語ラバーのふぉ〜ゆ〜・辰巳雄大、注目の落語家・桂二葉×春風亭一花をナビゲーターとして届ける。
さらに、話題の映画『Michael／マイケル』大研究、CLOSE UPには宝塚歌劇団・雪組の瀬央ゆりあ×縣千、短期連載の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』しゃれ松化計画＃04にはAぇ! group・佐野晶哉が登場。スペシャルエディション表紙も飾る、BTSのカムバック公演、ワールドツアー日本公演リポートも掲載される。
■SUPER EIGHTコメント
▼横山裕
ananさんは企画を立ち上げるのが上手やから、もう身を委ねてるんですよ。
▼村上信五
（CANDY EIGHTのコラボレーション表紙は）ananやからやったっていうのはあったと思います。きちんとコンセプトと意図を汲んで撮影してくださるだろうと思っていました。
▼丸山隆平
2500号というすごい号数の表紙を飾らせてもらって、荷が重いですが、光栄です。
▼安田章大
ananは子供の頃から本屋に必ず並んでた雑誌。昔から変わらず「ananに載れるんや」って思いがめちゃくちゃ強いです。
▼大倉忠義
数あるグループの中からまさか我々を記念号の表紙に選んでいただけるなんて、そんな光栄な話はないですよね。2000とか3000じゃなくて、2500っていうのがSUPER EIGHTらしいです（笑）
【写真】過去には…2024年『anan』“大トリ”表紙に登場したSUPER EIGHT
特別記念号となる表紙を飾るのは、しぶとく強く、さまざまな難局も逆境も乗り越え、アーティストとして唯一無二の生き様を歩み続けているSUPER EIGHT。表紙となったカットは、2006年に登場して以来の数々の表紙、誌面をバックに撮影された。メンバーそれぞれが、セットに入ると誌面を眺め、タイムトリップするように思い出話をしながら撮影…という、とてもエモーショナルな現場に。
撮影は、レザーや柄シャツ、タイなどそれぞれの個性が光る、クールなスーツスタイルとカラーやプリントを効かせた大人のリラックスコーディネートの2タイプ。一面に過去の誌面が貼られたセットに入るやいなや、メンバー全員がカメラに背を向けて見入る一幕も。初登場から20年分の思い出に溢れた空間での、“過去の自分との共演”は、長い年月、さまざまな企画と特集を作り上げてきた『anan』とSUPER EIGHTだからこそできる世界。
また、過去の誌面を壁中に貼ったセットのカットを見開きで掲載。デビュー当時のフレッシュな表情から渋く大人の薫りが漂う姿まで。さまざまな時代のグラビアを誌面で見つける楽しさもある。
一転、リラックスコーディネートでは、ギターやスピーカーが置かれた趣味部屋にて、5人がワインやシャンパンで乾杯。カッコよく決めつつも、あの時こうだったと思い思いに話しながら、思わず笑いが起こった瞬間も収めている。その楽しげな時間を、5人は和やかな様子で過ごす。
ソロインタビューでは、56年、2500号まで刊行し続けているananにちなみ、SUPER EIGHTとして“続けていく”ことへのプライド、ずばり“SUPER EIGHTの王道”について、そしてファンへの想いなどを語った。また、連載や登場誌面を見ながら、『anan』との思い出も明かした。
そして鼎談・対談も敢行。横山裕、村上信五、安田章大の組み合わせと、丸山隆平、大倉忠義の組み合わせで、王道クロストークを繰り広げた。“エイトの○○王”“5人で番組をやるなら？”“今だから聞いてみたいメンバーの謎”など、今となっては新鮮な質問に答え、真面目なトーンから、ゆるりとリラックスした雰囲気までしっかり感じられるトークを展開した。
今号の特集ではほかに、市川團十郎、反町隆史、辻村深月氏など、それぞれの世界で王道を歩んで来た人たちのインタビューを通して、各ジャンルにとっての王道とは何かを探る。ミュージカルの王道『ミス・サイゴン』のエンジニア＆キム＆クリス役のキャストや、『仮面ライダーゼッツ』の出演者も登場。いま注目が集まっている落語の楽しみ方も、落語ラバーのふぉ〜ゆ〜・辰巳雄大、注目の落語家・桂二葉×春風亭一花をナビゲーターとして届ける。
さらに、話題の映画『Michael／マイケル』大研究、CLOSE UPには宝塚歌劇団・雪組の瀬央ゆりあ×縣千、短期連載の映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』しゃれ松化計画＃04にはAぇ! group・佐野晶哉が登場。スペシャルエディション表紙も飾る、BTSのカムバック公演、ワールドツアー日本公演リポートも掲載される。
■SUPER EIGHTコメント
▼横山裕
ananさんは企画を立ち上げるのが上手やから、もう身を委ねてるんですよ。
▼村上信五
（CANDY EIGHTのコラボレーション表紙は）ananやからやったっていうのはあったと思います。きちんとコンセプトと意図を汲んで撮影してくださるだろうと思っていました。
▼丸山隆平
2500号というすごい号数の表紙を飾らせてもらって、荷が重いですが、光栄です。
▼安田章大
ananは子供の頃から本屋に必ず並んでた雑誌。昔から変わらず「ananに載れるんや」って思いがめちゃくちゃ強いです。
▼大倉忠義
数あるグループの中からまさか我々を記念号の表紙に選んでいただけるなんて、そんな光栄な話はないですよね。2000とか3000じゃなくて、2500っていうのがSUPER EIGHTらしいです（笑）