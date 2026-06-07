ピザーラ贅沢シリーズ新作登場！肉も海鮮も楽しめる極上クォーターピザ

ピザーラの人気企画「贅沢シリーズ」から、新商品『極上のステーキ＆シュリンプクォーター』が2026年6月10日（水）より期間限定で登場します。ジューシーなステーキやぷりぷりの大海老、さらに長年愛される人気ピザまで、一枚で楽しめる贅沢な内容が魅力。また、人気の『究極のマルゲリータクォーター』もラインアップし、特典付きキャンペーンも同時開催。この夏だけの特別なおいしさを堪能してみませんか♡

極上のステーキ＆シュリンプクォーター

価格：Mサイズ3,490円～／Lサイズ5,760円～

今回の注目商品『極上のステーキ＆シュリンプクォーター』は、肉も海鮮も楽しみたい方にぴったりの豪華なクォーターピザです。

BBQステーキ



香ばしく焼き上げたステーキに濃厚なBBQソースを合わせた人気メニュー。肉の旨みとスモーキーな香りが口いっぱいに広がり、満足感の高い味わいです。

大海老のガーリックシュリンプ



大ぶりの海老にガーリックの旨みを効かせた特製ソースを合わせた人気商品。別添えのレモンを搾ることで爽やかな風味も楽しめます。

シーフードイタリアーナ



エビ・イカ・貝柱を贅沢に使用したシーフードピザ。魚介の旨みとチーズ、トマトソースが絶妙に重なり合います。

イタリアンバジル



フレッシュバジル、トマト、ブラウンマッシュルーム、2種類のミートを使用したロングセラー商品。素材のバランスが魅力の定番人気ピザです。

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水牛モッツァレラの贅沢な味わい

価格：Mサイズ2,990円～／Lサイズ4,820円～

同じく贅沢シリーズとして販売されるのが『究極のマルゲリータクォーター』です。イタリア産水牛モッツァレラを使用した4種類の味を一度に楽しめます。

生ハムの贅沢マルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～



生ハムの塩味とトマトクリームのまろやかさが絶妙な組み合わせ。

フレッシュマッシュルームのマルゲリータ ～トマトクリーム仕立て～



マッシュルームの豊かな香りが楽しめる上品な一枚です。

水牛モッツァのプレミアムマルゲリータ



水牛モッツァレラの濃厚なコクを存分に味わえる贅沢な仕上がり。

マルゲリータブッファラ



チーズ本来のおいしさを堪能できる、シンプルながら奥深い味わいです。

素材にこだわった本格的なマルゲリータを食べ比べできるのも魅力です。

お得なプレゼントキャンペーンも開催

2026年6月10日（水）～11月3日（火）の期間中、『極上のステーキ＆シュリンプクォーター』をはじめとした対象ピザを注文すると、お得なプレゼントキャンペーンを利用できます。

特典は以下のいずれかです。

・ナゲットミックス（通常価格480円）

・お好きなドリンク（Mサイズ注文で2本、Lサイズ注文で3本）

ナゲットミックスは、ピザーラナゲット3個とローステッドポテト5本がセットになった人気サイドメニュー。家族や友人とのシェアにもぴったりです。

※その他「夏のプレミアムクォーター」も対象

※クーポンやテイクアウト割引との併用不可

※インターネット注文はピザーラ公式サイト限定

この夏だけの贅沢な味わいを満喫

肉好きも海鮮好きも満足できる『極上のステーキ＆シュリンプクォーター』、そして本格的なチーズの魅力を楽しめる『究極のマルゲリータクォーター』。

どちらもピザーラならではの贅沢なこだわりが詰まった期間限定商品です。

さらにお得なプレゼントキャンペーンも実施されるので、この機会に家族や友人と一緒に特別なピザタイムを楽しんでみてはいかがでしょうか♪