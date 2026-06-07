海外では確固たる地位を築きつつある花冷え。だが、それに比べると国内の盛り上がりはまだちょっと物足りない。どうしたらいいんだろうなあ……と思いを巡らせながら開始時間ギリギリにHELL STAGEに到着して驚いた。エリア内に入り切らないほど大量のオーディエンスが集まっていたのだ。彼女たちがまだどこの事務所に属さず自分たちで活動していた頃、花冷え。はPIZZA OF DEATHからリリースしたらいいのにと勝手に思っていたので、この光景にはさすがに感激してしまった。しかも、文字どおり膨れ上がった期待に応えるパフォーマンスをカマしたんだから最高だ。

＜SATANIC CARNIVAL＞とPIZZA OF DEATHへの敬意の現れか、オープニングには高速パンクナンバー「Today’s Good Day & So Epic」を4人は持ってきた。バンドの名刺代わりになるような楽曲ではないが、こういう曲を冒頭にもってこられるくらい、いい意味での余裕が出たことで、花冷え。という他に類を見ないバンドの魅力がこれまで以上に明確になっていた。

「ICONIC」ではいきなりユキナ（Vo）がステージを降りて柵前へと突入するなど、HELL STAGEのトリとしてアグレッシブに攻勢を仕掛ける。続く「令和マッチング世代」「我甘党」は花冷え。初期の躍進を支えた楽曲。パンパンのフロアのあちこちで頭が激しく上下する光景が見られた。これはすごい。

MCではユキナが「今日、この時間、このステージはサタニックからのメッセージだと思ってます。『お前ら、もっとやれよ』ってグッと背中を押された気がしました」と言ったあと、来年は隣のSATAN STAGEを目指すと宣言。無謀なことを言ってるとは思わなかった。それどころか、これだけのパフォーマンスと集客はメインステージに相応しい。

花冷え。は海外での活動が多いし、その様子は日本にいると伝わりづらいので、成長の過程をじっくり追うのが難しいが、４人の成長曲線はエグいくらい上向きだ。ダンスを取り入れるようになったユキナのステージングは華やかになり、シャウトとキュートなクリーンをゼロラグで操るフロントウーマンとしての存在感が格段に高まったし、マツリ（G, Vo）も主にサビにおける武器となるクリーンの安定感が劇的に増した。ヘッツ（B）のプレイはより自信に満ち溢れて堂々となり、チカ（Dr）のドラミングは正確さ、タイトさともにアップ。これでフロアが熱狂しないはずないのだ。

まだまだ初見の観客も多かっただろうが、そこはさすがサタニック。4人の凄さは十分に伝わっていたようだ。彼女たちのライブを全部観ているわけではないので事実かどうかは定かではないが、今日は花冷え。がバンド史上最も観客を動員した日ではないだろうか。少なくとも最もフロアを揺らした日であることは間違いない、はず。だって、観客を全員しゃがませて、「3、2、1でサタニックの床、思いっきり踏み潰してくれ」で一斉にジャンプした「今年こそギャル 〜初夏ver.〜」をピークに、「TOUSOU」のウォールオブデス、「お先に失礼します。」の怒涛のヘドバンラッシュ、てな具合に花冷え。のライブの旨味がぎっしり詰まった35分だったんだから。

さあ、そう遠くない未来、名実ともに地獄のクイーンとなった花冷え。がいよいよ悪魔のクイーンになる日がやってくる。このライブに立ち会った人たちならみんな同意してくれるはずだ。それだけのことを4人はやってのけた。あっぱれ！

文◎阿刀大志

撮影◎岸田哲平

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト（HELL STAGE） 1​. Today’s Good Day & So Epic

2​. ICONIC

3​. 令和マッチング世代

4​. 我甘党

5​. Spicy Queen

6​. 今年こそギャル 〜初夏ver.〜

7​. TOUSOU

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト