◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸２２―１３東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

２季連続で決勝に臨んだ東京ベイは、神戸に１３―２２で敗れて３季ぶり２度目の優勝はならず。先発したＣＴＢ広瀬雄也は「今日負けてしまったことを受けいれて、決勝だから特別ということはなく、いつも通り帰って映像をみて、成長できるように頑張りたい」と語った。

普段は冷静沈着、落ち着いた広瀬が吠えたのは、１３―１０の前半３５分。自陣２２メートル付近でのディフェンス。神戸のオールブラックス、ＣＴＢレイナートブラウンが倒れたところに絡み、こん身のスチールを決めた。２度、３度とシャウト。前日６日まで、スコット・マクラウド・コーチと練習していたという”ジャッカル”を披露。「決勝の場であれが出来たのは、すごく自信になった」としつつ「ただ叫びすぎて、自分の映像を見た時にちょっと、冷めてしまった部分があった（笑）」と笑わせた。

後半１８分までプレー。フル出場を意気込んでいたが、足のコンディションも思わしくなかったという。広瀬は「ただ、グラウンドに立つからには、どんな状況でも仕事を全うしたいと思っていた。悔しさというよりは、トア（ハラトア）に託した、という感じでした」と振り返っていた。