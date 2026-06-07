放送作家の野々村友紀子氏（51）が7日放送のTBS系「日曜の初耳学」（日曜後10・00）に出演。夫の「後でやる」に「今やって」と言う妻の心理を明かした。

この日は野々村氏が「妻がなぜ怒るのか？わからない夫たち」の質問に答える形で番組が進行。

結婚7年目の「鬼越トマホーク」の金ちゃんから「たまに皿洗いをするんですけど、“すぐにやってよ”って言われても、“後でやるわ”って。で、テレビとかちょっと見て、その後やろうとすると、“なんですぐにやれないの”って凄く怒られるんですけど、別に15分、20分後にやっても一緒じゃないですか？洗いものって」と質問。

野々村氏は「後でやるっていうのは、本当にいらん」と言い、「金ちゃんは、妻の“今やって欲しい”っていう妻の言い分を、なぜ受け入れてくれないの？気持ちを受け止めて欲しいんねんけど。“後でやるやん、俺のタイミングがあるやん”って、でも家事って、俺のタイミングとか私のタイミングでやっているワケじゃなくって、家のタイミングがあるねん、それぞれ。子供がいたら、何時に寝かすとか、自分が何時に寝る。そこから逆算して生きてんの主婦は。朝からずっと逆算して生きてんの。ここのタイミングで、ここで皿が消えてないと、こっちに響いてくる」と語った。

だが金ちゃんは「わかるんですけど、奥さんじゃなくて、僕がやるっていうんで」と反論するが「後でやるって、大体やらない人が多い」とバッサリ。

これには、「アンガールズ」の山根良顕も「忘れます。忘れている回数が多いから、後でやるって言うと、今やってって言われるんでね、僕はやるしかない立場になり下がりましたけど」と苦笑。

野々村氏は「後でやるって言いつつ、後でやる詐欺が横行しているワケ、世の中には。やるやる詐欺が！これを信じて、他のことやってたら、“やれへんな、やれへんな、寝とるな。じゃあ私がやらなあかんな”とか。信頼とい言うのが削れていくと、“今やって、とにかく今やって”って言いたくなるし。こっちのタイミングもあるから、話し合ってやって欲しい。信頼がないねん」と語り、「今までの積み重ねだから」と語った。