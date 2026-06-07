「スプーン止まらない…！」クックパッドで殿堂入り！簡単デザート「牛乳寒天」の人気レシピ

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.123】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

夏に食べたい、人気の寒天スイーツ

夏になると、つるんと冷たいスイーツが恋しくなりますね。手軽に作れておいしい「牛乳寒天」は、夏にこそ食べたいおやつです。今回はクックパッドで1500人以上の方が感謝のつくれぽを投稿している、殿堂入りの牛乳寒天レシピをご紹介します。

つくれぽ1500件超の人気レシピ「スプーン止まらない！簡単デザート牛乳寒天」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：水の状態から寒天を入れる！



ポイント2：寒天をよく煮溶かす！



寒天はよく煮溶かすことがポイント。火をつける前の水の状態で粉寒天をふり入れ、かき混ぜながら沸騰させ、しっかりと加熱しましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「夏のおやつに、この寒天が欠かせません！」「あっという間に作れて、子どものおやつタイムに間に合いました」といった声がたくさん届いています。

桃の缶詰やキウイ、いちごなど、みかん以外のフルーツで作っているつくれぽも投稿されていました。どのフルーツも牛乳のやさしい甘さとよく合っていておいしそうですね。冷蔵庫の牛乳で簡単に作れる寒天スイーツ、いつものおやつタイムにぜひ作ってみてください。

（TEXT：菱路子）

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