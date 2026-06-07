大腸がんの手術費用とは？メディカルドック監修医が大腸がんの手術費用や入院費用などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「大腸がんの手術費用」はご存知ですか？ステージ別の治療法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

齋藤 雄佑（医師）

「大腸がん」とは？

日本大学医学部を卒業。消化器外科を専門とし、現在は消化器外科、消化器内科、産業医を中心に診療を行っている。現在は岩切病院、永仁会病院に勤務。日本外科学会外科専門医。日本医師会認定産業医。労働衛生コンサルタント。

大腸がんは日本で患者数の多いがんの一つです。治療にあたっては手術が中心となりますが、費用や入院期間、治療内容はがんのステージや手術方法によって異なります。本記事では大腸がんの手術費用や入院費用の目安を、手術法ごとに内容とそれぞれのメリット・デメリット、さらにステージ別の治療方針について、分かりやすく解説します。

大腸がんの手術費用

日本の公的医療保険では、大腸がん治療の自己負担は1～3割が基本です。後に詳細に解説しますが、内視鏡的治療の場合は、入院期間が短く、6万円～20万円ほどの医療費が発生し、3割負担で2万円～7万円程度の自己負担額です。また大腸がんの外科手術＋入院にかかる医療費は、総額約64～78万円程度で、自己負担額はその3割とすると19万円～25万円程度です。これは手術から入院中の検査・薬剤などを含めた平均値であり、症例や病院によって上下します。また、がんのステージによって手術に加えて術後抗がん剤治療を行った場合などは、自己負担額の総額がさらに増えることも予想されます。

日本では高額療養費制度により高額な医療費がかかった場合でも、月々の自己負担額の上限額が設定されます。例えば月収（標準報酬月額）が約28万～50万円程度の方の場合、1ヶ月の自己負担上限は約9万円前後です​。そのため長期入院や高額な治療を受けても、月ごとの自己負担は一定額までに抑えられます。ただし、高額療養費制度の対象とならない差額ベッド代（個室料）や食事代、先進医療費用、入院中の日用品費などは別途自己負担となります。

「大腸がんの手術費用」についてよくある質問

ここまで大腸がんの手術費用について紹介しました。ここでは「大腸がんの手術費用」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

大腸がんの手術費用は保険適用になりますか？

齋藤 雄佑 医師

年齢や手術の種類、入院期間によって異なりますが、保険適用後の自己負担額は平均で20万円前後です。高額療養費制度を利用すれば、1か月の自己負担額（収入に応じて上限額は異なります）を抑えることができます。

大腸がんステージ4の手術費用はどれくらいかかりますか？

齋藤 雄佑 医師

大腸がんステージ4で手術を行う場合は根治治療を目的としたもの、根治治療ではなく腸閉塞などの症状を抑えるために行う手術法だけでも様々あります。また、ステージ4では緩和医療や抗がん剤治療が中心であることを考えると、手術だけでなく、入院費用は状態によるので、個人差が大きすぎて費用は一概には言えません。ただし、基本的には保険医療で年齢に応じた1～3割負担で、高額療養費制度の対象にはなりますので、前述の目安が参考になります。

編集部まとめ大腸がんの治療費用は高額な場合もあるが、助成制度もあり。

大腸がんの治療法はがんの進行度によって大きく異なります。大腸がんの治療費は公的医療保険だけでなく、高額療養費制度など公的支援制度のため、月々の治療費の自己負担は上限額が設けられています。治療法だけでなく、費用面も含め、主治医や病院の相談窓口にご相談ください。

「大腸がん」と関連する病気

「大腸がん」と関連する病気は4個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

消化器科の病気

大腸ポリープ潰瘍性大腸炎クローン病家族性大腸腺腫症

良性の疾患も大腸がんのリスクになるものがありますので、気になることがあれば医療機関でご相談ください。

「大腸がん」と関連する症状

「大腸がん」と関連している、似ている症状は8個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

血便腹痛

下痢

便秘

便が細い

貧血

食欲低下

しぶり腹

大腸がんの症状は様々です。気になる症状は医師にご相談ください。

参考文献

大腸の病気（日本大腸肛門病学会）