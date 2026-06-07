◆米大リーグ ドジャース９―２エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で出場。初回先頭に内野安打で出塁すると、打者一巡した２度目の打席で６月初アーチとなる１１号２ランを放った。日米通じて自身初の“珍記録”で球団５年ぶりの１イニング９得点の猛攻を締め、先発の山本由伸投手（２７）を大量援護。得意とする６月に大谷が加速してきた。

ドジャース猛攻の初回は大谷で始まり、大谷が締めくくった。連続試合安打＆出塁が止まった翌日。１点を追う初回先頭で二塁内野安打を放つと、続くパヘスが逆転２ラン。生還した大谷はメジャー通算７５０得点に達したが、これだけで終わらなかった。

打者一巡で回ってきた１死二塁の第２打席。２番手左腕スーターの内寄り甘めに入ってきたシンカーを、中堅左にたたき込んだ。出場７試合ぶりの１１号２ラン。球団では２１年７月２日（日本時間３日）の敵地ナショナルズ戦の７回以来、５年ぶりとなる１イニング９得点の猛攻を完成させた。

大谷の１イニング２安打は２５年４月１６日（同１７日）の本拠地ロッキーズ戦の初回以来２度目だったが、前回はソロ→右前適時打。そのため“初回の２打席目”の本塁打は、日米通じて自身初の珍事となった。打球速度１１０マイル（約１７７キロ）以上の一発は今季４本目で本調子といえそうだ。

得意の６月は出場５試合目で初アーチ。２３年に自己最多の１５発、２４年にはド軍史上初の１０試合連続打点を挙げた“ミスタージューン”が、メジャー通算３００号まで９本とカウントダウンに入った。８回にも四球を選び、今月４度目の３出塁。６月は打率５割でシーズン打率を再び３割に乗せ、リーグ１位の出塁率は４割１分７厘。メジャーで重要視されるＯＰＳ（出塁率＋長打率）も・９４１で同２位に浮上した。「ＯＰＳが上がってきているのはいいことですし、もう少し長打率が高くなってくればベスト」と話していた大谷が止まらなくなってきた。

この日はクラブハウスにスーツケースを引いて現れた大谷。中からケア用具とみられるものを取り出し、体調管理にも余念がなかった。試合前には３日ぶりとなるキャッチボールを行い、３日（同４日）の登板で不安が残った右手中指のマメの影響も払拭（ふっしょく）。そして試合では防御率０・７４の投手と同一人物とは思えない打者としての姿を見せつけた。背番号１７の神髄が詰まっていた。（中村 晃大）