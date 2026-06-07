巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が7日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。オンエア当日に誕生日を迎えた巨人・小林誠司捕手（37）をいきなり盛大にイジりつつ、愛情たっぷりにエールを送った。

1月の番組開始から進行を務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）がオープニングで「今日6月7日はですね、ジャイアンツの小林誠司選手の37歳のお誕生日ということでございます。おめでとうございます」と紹介すると、長野氏も「おめでとうございます」と祝福。

だが、現役時代も引退後もお茶目なチョーさん。もちろん、それだけでは終わらなかった。

「なんかお祝いのメッセージとか送るんですか？」と聞かれると「そうですね、最近、週刊誌をにぎわせてたので」と小林に熱愛報道があったことを持ち出してうれしそうに大イジリ。

「次はスポーツ紙の一面をにぎわせてほしいなと思って…。応援してます！」とこれまた実に明るい声でエールを送った。

大笑いの佐藤氏から「ハッピーな話題でしたからね」と言われると「そうですね！」とうれしそうなチョーさん。「おめでとうございます！」とご機嫌だった。

同番組は収録で3本録り。オンエアでは毎週のように可愛くてたまらない後輩、大城卓三捕手（33）の名前を出しては愛情たっぷりにイジりまくっているが、捕手が特に気になっちゃうのだろうか…。小林のことも可愛くて仕方ないようだ。

その後、まだ現役だった昨年1月末にプライベートで食事をしたあとで神宮球場近くのバッティングセンターに「大城と！大城と！！！」行ったエピソードを自ら話し出した長野氏。

「“おい、卓三。ちょっとバッティングしろ”って言って。しっかり打たせて。で、キャンプに挑ませたんですけど。自主トレさせました」と楽しそうに語り、「ムービーも僕の携帯（電話）に入ってる。上手ですよ、やっぱり。軟式ボールって結構難しいんですよ、打つの。つぶれるんで、ボールがやわらかいんで。（強振すると）つぶれてファウルになりやすいんですよ。それをうまく、やわらかく打てるタイプなんで、きれいに打ってましたね」と可愛い後輩、大城の器用なところもうれしそうに話すチョーさんだった。