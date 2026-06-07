◆ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

神戸が東京ベイを２２―１３で破り、リーグワン初優勝。トップリーグ（ＴＬ）を通じて７季ぶりとなる栄冠に輝き、４０歳のプロップ山下裕史は「嬉しいですよ。（試合後の）ビールがおいしかった。これからも、飲みますけど」と、目尻を下げた。

リーグワン創設５季目、レギュラーシーズンを１位で通過し、初の決勝も勝ちきった。ＴＬ時代は優勝２回。日本選手権は歴代最多１０度の優勝を誇る古豪が、復活の狼煙を上げた。そして今年は、クラブのＯＢで神戸製鋼の元ＧＭ、平尾誠二さんが亡くなって１０年の年でもある。山下は「後押ししてくれたのかなと。僕個人としては、いい報告ができるかな」と語り「上の方で見て、笑ってそうですね。カッカッカッて、独特な笑い方で」と思いを込めた。

神戸製鋼への入団を決める際、チーム関係者との食事の席に、当時総監督の「ミスターラグビー」が同席。山下は「『うわっ、平尾誠二や』と思いました」と振り返る。「（神戸入りを）決めたやろ？」と聞かれ「はい！来週から、練習行きます」と即答。２００８年度入団の４０歳は「かっこよかったですね。本当に。ジーパンと、白いカッターシャツで。いつも汗だくなんですけど。時々、スウェットの上下で来るんですけど。パジャマみたいで」と、懐かしそうに思い出を明かした。

入団１８年、今季はリーグ史上初の通算２００キャップも獲得。自身の来季以降について、山下は「また帰って、ＧＭ等々としゃべって決めたい」と語った。「もう、やめるかもしれないです。優勝したんで」と豪快に笑いながらも「この年で優勝したので。それはそれで、考えたいと思います」と、胸中を語った。