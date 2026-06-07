「地球のためにいいこと」を考える、日本テレビ系キャンペーン『Good For the Planet ウィーク』略してグップラ。前回5月31日のバンキシャ！では、ハワイの海で日本からも漂着していた海洋ゴミを目撃しました。海の生態系を脅かす問題のひとつとなっていました。今回は、その海洋ゴミの流出を防ぐ取り組みを取材しました。【真相報道バンキシャ！】

■海に流出するプラスチック製漁具、推計で年間約2400トン

バンキシャ！の石川みなみキャスターが向かったのは、カキの生産量が全国トップの広島県。その養殖の現場を見せてもらった。

石川キャスター

「あ、揚がってきました！ うわ〜すごい！ いま水揚げが始まりました」

大きなクレーンが、海中からカキのびっしりとついたロープを引き揚げていく。全部引き揚げてみると、ちょっとしたビルほどの高さになる。

向井水産・向井一宏さん

「10メートルくらいあるので」

石川キャスター

「10メートル！？ 広島県出身ですけど、初めて見ました。しかもこんなに近くで」

広島の名産、カキ。網で焼いて、石川キャスターが一口で頬張る。

石川キャスター

「身がぷりっぷり！ カキのうま味が凝縮しています。これが、広島の味」

そのカキの養殖に、地元の漁師が「欠かせない」と話す物がある。

石川キャスター

「なにかこう…黒い袋に包まれたものを、持って来られましたけど…」

向井水産・向井一宏さん

「これがフロートになります」

カキの養殖では沖合のイカダにカキの稚貝をつるし、およそ1年かけて海の中で成長させる。カキの重さでイカダが沈まないようにフロートを使用するという。広島県漁連によると、広島では30万個以上のフロートが使われているという。しかし、これが劣化などによって海へ流出してしまうことが、長年、課題となっていた。

日本全国で海に流出するプラスチック製の漁具は、推計で年間およそ2400トン（＊水産庁 2025年度の推計）。バンキシャは新たな発想で海のゴミを減らす最前線の取り組みを取材した。

■流出防ぐ取り組み ICタグも活用

広島県のカキ養殖。特別に許可を得てイカダの上からフロートを見せてもらった。

石川キャスター

「穴があいてますね」

向井水産・向井一宏さん

「劣化したり、鳥につつかれたりしてこんな感じに」

フロートに、カニやフジツボなどの生き物が付着すると、それをエサとする鳥がつつき、カバーに穴があく。その穴が次第に広がり、中の発泡スチロールが海に流出してしまうという。そこで、漁協と民間団体が手を組み、新たな対策に乗り出した。

まず、フロートのカバーの改良。

石川キャスター

「（従来のカバーは）薄くてやわらかい生地なんですけど、改良したものは、結構分厚くて、硬めの生地ですね。強度が全然違う」

これにより、フロートの寿命が2倍以上に延びるという。フロートの流出を防ぐ対策はもうひとつ。

日本財団・海洋事業部 小蓑雅也さん

「このフロートにはですね、ICタグが埋め込まれています」

長さ10センチ程のICタグ。これが埋め込まれたフロートに、専用の機器を近づけると。

石川キャスター

「あ、なにかこう…出てきましたけれども」

表示されたのは、フロートの管理番号。取り付けてからの年数が確認できるという。

日本財団・海洋事業部 小蓑雅也さん

「（フロートが）傷む前に交換して、適切に廃棄することで、不要な流出は防げると考えています」

■処分する漁具を買い取り…有効活用の取り組み

使い終えた漁具を有効活用する取り組みも進められている。石川キャスターが次に訪れたのは、宮城県の気仙沼漁港。東日本大震災からの復興を遂げ、全国有数の水揚げ高を誇る。

石川キャスター

「15キロのヒラマサです。あーすごい、ヒラマサ！ 初めて見ました、こんなイキのいい！」

水揚げされたばかりのマグロなど、市場には様々な魚が並び、近くでは鮮度抜群の海の幸も楽しめる。

ここ、気仙沼のベンチャー企業「amu」では、ゴミになるはずのある漁具に注目していた。

amu代表・加藤広大さん

「集めたモノがこちらにあります」

石川キャスター

「お〜！ すごい量がありますね。これは全部…」

amu代表・加藤広大さん

「漁具ですね」

石川キャスター

「これは？」

amu代表・加藤広大さん

「マグロを釣っていた『はえ縄』という漁法で使っていたテグスですね」

テグスとは釣り糸のことだ。マグロ用となればかなりの太さがある。はえ縄漁は、このテグスをおよそ150キロにわたって海に投げ入れ、数千本の針でマグロを釣り上げる伝統的な漁法だ。

テグスは、マグロの重さに耐えられるよう、強じんなナイロンでできている。

石川キャスター

「これ（テグス）かなり硬い。全然折れなさそうというか」

amu代表・加藤広大さん

「切れる感じは全くないですよね」

使い終えた漁具は産業廃棄物として処分する必要があり、費用もかかる。こうした処分する漁具について加藤さんは…。

amu代表・加藤広大さん

「買い取らせてもらいたいというような相談をしている」

■テグスが再生原料に

一体何に使うのか？ 石川キャスターは、岩手県釜石市にある工場へと案内された。入り口をくぐると…。

石川キャスター

「わあ〜、広い！」

amu代表・加藤広大さん

「こちらの工場の中で、私たちが回収した漁具を細かく破砕する」

大きなテグスの塊を、重機がつかみ上げる。

石川キャスター

「持ち上げました。投入する」

テグスが破砕機の中へ落とされる。するとバキバキと音をたててテグスが機械にのみ込まれていく。

石川キャスター

「おぉ！ すごい音がしてる！」

こうして、まずは巨大な機械で細かくしていく。すると大きな塊だったテグスは、わずか数センチの破片になった。これを水槽で洗浄し、異物を取り除く。

amu代表・加藤広大さん

「これが分別を経た、純度の高い状態のテグス。ナイロンの素材になります」

石川キャスター

「日の光を浴びて光っている」

そして、ペレットと呼ばれる粒状の原料になり、生まれ変わったのが…。

amu代表・加藤広大さん

「こういうサングラスに、生まれ変わらせています」

そう言うと加藤さんは、きれいなサングラスを取り出した。

.

石川キャスター

「え？ まず、かなり軽いです」

ナイロンの「軽くて、しなやか」という強みがいかされていた。

かつては捨てていた漁具。それを有効活用するという発想が漁師に浸透してきているという。

amu代表・加藤広大さん

「ゴミって決めつけちゃえば楽だとは思うんですけど、視点次第で価値って全然変わってくるよなって思ったので、宝の山というか、資源だなって思っていますね」

（6月7日放送『真相報道バンキシャ！』より）