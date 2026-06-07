2026年6月8日〜6月14日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年6月8日〜6月14日の運勢を西洋占星術で占います。
欠け行く月のサイクル。物事は緩み、ほぐれていき、無理に無理を重ねてきた話は、淘汰（とうた）されそう。苦労がふいになったり、仕切り直すことになったりしそうですが、長い目で見れば、修正がかかってよかったということになりそう。金星は、納得、満足のいく成果を上げて、次のフィールドへ。新しい挑戦も始まりそうです。
スケールアップ！
話が大きくなりやすい時です。
あなたは軽い気持ちで始めたことなのに誰かの耳に入った途端、ビッグプロジェクトに発展してしまう、そんな不思議な流れの中にあるみたい。
いろいろ足されたり、増やされたりして、「そんなつもりじゃなかったのに」的なことになりそうですが、細かいことは言わずに、よきにはからえで話に乗ってしまいましょう。人の夢や希望を乗せて動くことに慣れていくのもいいものです。「私はこれをやる」と宣言して、余計な仕事を引き受けないのもアリ。
社交は、来る者拒まず。オフは、温泉でカラッと。
愛は、こっそり接近を。
体力作りを。
健康意識が高まって、体にいいことをしたくなるでしょう。
あれもこれもやってみたい、慎重派のおうし座さんには珍しく、目移りしそう。せっかくですから、片っ端から試してみましょう。人の誘いに乗ってみたり、体験レッスンを受けたり、自己流でトライしたり、モノは試しで。すると、自然に自分に合ったものが残っていくはず。いい出会いにも恵まれて、人のご縁で続くもの、始まるものもあるようです。
仕事は、木曜日以降に話がまとまりそう。突貫で形にすると、週明けから動きます。オフは、日帰り旅行が新鮮。
愛は、友達を交えてにぎやかに。
今週のミッションは“足踏み”。
ズレやすいムード。
あなたにとっては、「分かりきったこと」でも、多くの人たちにとっては、「まだ議論を重ねるべき課題」であり、「様子見をして慎重に動くべきシーン」といえそう。
個人レベルでは、多少フライング気味に動いても、修正をかけることでいかようにでも仕上げられますが、仕事など大勢が関わることは、誤差が大きな損失につながりかねません。結論を急がず、急かさず、周りと足並みを合わせていくといいでしょう。結果的に、予期していた指示でも、神妙に受理するのが様式美に。
オフは、ライブに感動が。
愛は、距離を縮めて。
アイデアを形に。
プランニングタイム。
6月いっぱいをフルに使えるようにスケジュールを組み、段取りよく進めていきましょう。「こうしたい」を「こうする」へ。「未来」を「現在」につなげていくことで、あなたの人生はより豊かに、より理想に近い形で動き出すでしょう。
人の力もフルに活用して。どんどん頼って、知恵や力を借りるのです。運命共同体のように巻き込んで行くのがよさそう。今月で流れを変えましょう。強い意志と実行力を持って、その一歩を踏み出して！
オフは、ずっとやれなかったことをやるチャレンジを。
愛は、懐かしさがご縁を強化。
気楽にやってみる。
運気は底を打って、回復期に入って行きます。
「もう大丈夫かも」「もっと頑張らなくちゃ」的な思いも湧き上がってきそう。でも、実際はまだ病み上がり、無理をすると、簡単にぶりかえし、こじらします。まだ、守りでいいし、焦らなくても大丈夫。「よしよし、なんか元気になってきた」という自覚にとどめましょう。
自分との約束の小さいチャレンジはいい感じ。3日間続けられたら、もう3日的な短期間で勉強を頑張る、ダイエットをするなどいかが？ 友人とのおしゃべりは、よい気晴らしになりそう。
愛は、助け合いで。支えてもらいましょう。
秘密裏に動く。
二面性が備わりそう。
周りがそんな感じなのです。誰かが抜けた途端、同じ話の別の側面が語り出される的な「え？ そうだったの？」が起こるでしょう。そういう複雑なのはノーサンキューなおとめ座さんですが、「話してもいい人」になってしまった以上、聞かなかったことにはならないはず。裏事情に基づき、適切な対応が求められるようになるのです。賢く口は閉じて、ほころびが出ないように気配り目配りでいきましょう。
ただ、悪口大会な裏のつながりは、脱退が正解。良心がリトマス紙に。
オフは、文化財鑑賞に感動が。
愛は、対等に。
楽しみをつっこむ！
忙しくなりそう。
突貫工事のプロジェクト、不安定な気候ゆえの故障者の穴埋めなど、むちゃぶりモードで話が進んでいくでしょう。もうやるしかないので、「なんでも振って！」のたくましさでいきましょう。「やればできる」「不可能はない」的な豪語で、周囲を引っ張って！
オーバーワークになりやすいのですが、1日の終わりやちょっとしたスキマで、ご褒美的なアクションを起こせるはず。「行っちゃう？」「やっちゃう？」でナチュラルハイに盛り上げていくといいみたい。オフは、つじつま合わせ半分、休息半分で。
愛は、別枠。グチや弱音は見せない心意気で。
拾う神あり。
諦めが肝心。
無理だと感じたら、スパッと切り替えていくのがいいみたい。すると、思いもよらない別のご縁が動き出すでしょう。俯瞰で見ると、後から来る可能性のために、先にあった話が潰れたような印象さえ受けるほど。物事の渦中にいる時は、「なんとかならないか」「不義理をしても行くべきか」的な悪あがきをしそうですが、そこで切り替えられると、運の乗り換えが完了します。
社交も、入れ替えタイムへ。話が合わない、会うと疲れる相手からはフェードアウトを。
オフは、「もう一度行きたい」場所に足を運んで。
愛は、決めてよさそう。
ニーズに応えて。
思いがけない方向に道が開けそう。
過去の経験が評価されて、新しい試みに抜てきされる的な不思議なことが起こるでしょう。体感としては、「なぜ？」とか、「本当に？」と半信半疑で動くみたい。あなたの戸惑いも織り込み済なので、流れに身を任せてしまうといいみたい。分からないことは聞く、難しいことは相談するつもりでいると、徐々に自分の活かし方が分かってくるでしょう。
金運は、思い違いに気を付けて。買ったことを忘れる、金額を間違うなどケアレスミスが心配です。念には念を入れること。
愛は、カップル割など、サービスを活用して。
フットワーク軽く！
目の前に可能性が開けています。
どんどん進んでいくと、それがあなたのテリトリーになりそう。軽く、ノリよく、付き合いのいい人になりましょう。誘いやすく、相談しやすく、気さくに話せる人になると、人気が定着して、今後もいい流れにつながっていくはず。依頼事も快く受けて。いい人ムーブで、イメージアップを狙うのです。
オフは、知っている人のいない場所へ。気兼ねなく、のびのびと過ごす時間が命の洗濯になるはず。
買い物は、現物をチェックする手間を惜しまずに。
愛は、条件が満たされます。縁談、プロポーズ、受けてよさそう。
底上げ担当で！
守備範囲が広がりそう。
これまでの経験、そして、応用で、たいていのことはこなせる人材としてカウントされていきます。あちこちに空いている穴や弱点の補強に駆り出されることになりそう。必然的に仕事量、勤務時間が増えそうですが、やがて収入につながっていく話なので、二つ返事で受けていくのがよさそう。
気を付けたいのは、食事です。食べ損なう、適当に済ますが続くと簡単にモチベーションが落ちてしまいます。1日1食は、しっかり食べる習慣をつけて。夏バテ防止が裏テーマに。
オフは、ご近所ライフが充実。
愛は、時間厳守で。
人柄で売る。
チャンスが訪れそう。
ただ、候補者は複数いるため、立ち回りが大事になってきます。まず、正直に「やりたい」と立候補すること。間髪入れずに一番乗りを狙えたら、こっちのものです。うまく話が回ってきたら、周囲の力を存分に生かすこと。意見を聞き、しきたりに従うなど、謙虚にやっていきましょう。全面的なサポートと応援を得て、成功への道筋が見えてくるはず。
仮に早い者勝ちで競り負けたとしても、できるだけ、近くに身を寄せて。番狂わせが起こる可能性も。金色のアクセサリーがツキ招きに。
愛は、週末に動きがありそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
欠け行く月のサイクル。物事は緩み、ほぐれていき、無理に無理を重ねてきた話は、淘汰（とうた）されそう。苦労がふいになったり、仕切り直すことになったりしそうですが、長い目で見れば、修正がかかってよかったということになりそう。金星は、納得、満足のいく成果を上げて、次のフィールドへ。新しい挑戦も始まりそうです。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）拡大、拡張、
スケールアップ！
話が大きくなりやすい時です。
あなたは軽い気持ちで始めたことなのに誰かの耳に入った途端、ビッグプロジェクトに発展してしまう、そんな不思議な流れの中にあるみたい。
いろいろ足されたり、増やされたりして、「そんなつもりじゃなかったのに」的なことになりそうですが、細かいことは言わずに、よきにはからえで話に乗ってしまいましょう。人の夢や希望を乗せて動くことに慣れていくのもいいものです。「私はこれをやる」と宣言して、余計な仕事を引き受けないのもアリ。
社交は、来る者拒まず。オフは、温泉でカラッと。
愛は、こっそり接近を。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）ヘルシーモード。
体力作りを。
健康意識が高まって、体にいいことをしたくなるでしょう。
あれもこれもやってみたい、慎重派のおうし座さんには珍しく、目移りしそう。せっかくですから、片っ端から試してみましょう。人の誘いに乗ってみたり、体験レッスンを受けたり、自己流でトライしたり、モノは試しで。すると、自然に自分に合ったものが残っていくはず。いい出会いにも恵まれて、人のご縁で続くもの、始まるものもあるようです。
仕事は、木曜日以降に話がまとまりそう。突貫で形にすると、週明けから動きます。オフは、日帰り旅行が新鮮。
愛は、友達を交えてにぎやかに。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）時代の先へ進みそう。
今週のミッションは“足踏み”。
ズレやすいムード。
あなたにとっては、「分かりきったこと」でも、多くの人たちにとっては、「まだ議論を重ねるべき課題」であり、「様子見をして慎重に動くべきシーン」といえそう。
個人レベルでは、多少フライング気味に動いても、修正をかけることでいかようにでも仕上げられますが、仕事など大勢が関わることは、誤差が大きな損失につながりかねません。結論を急がず、急かさず、周りと足並みを合わせていくといいでしょう。結果的に、予期していた指示でも、神妙に受理するのが様式美に。
オフは、ライブに感動が。
愛は、距離を縮めて。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）設計タイム。
アイデアを形に。
プランニングタイム。
6月いっぱいをフルに使えるようにスケジュールを組み、段取りよく進めていきましょう。「こうしたい」を「こうする」へ。「未来」を「現在」につなげていくことで、あなたの人生はより豊かに、より理想に近い形で動き出すでしょう。
人の力もフルに活用して。どんどん頼って、知恵や力を借りるのです。運命共同体のように巻き込んで行くのがよさそう。今月で流れを変えましょう。強い意志と実行力を持って、その一歩を踏み出して！
オフは、ずっとやれなかったことをやるチャレンジを。
愛は、懐かしさがご縁を強化。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）流れを天に任せ、
気楽にやってみる。
運気は底を打って、回復期に入って行きます。
「もう大丈夫かも」「もっと頑張らなくちゃ」的な思いも湧き上がってきそう。でも、実際はまだ病み上がり、無理をすると、簡単にぶりかえし、こじらします。まだ、守りでいいし、焦らなくても大丈夫。「よしよし、なんか元気になってきた」という自覚にとどめましょう。
自分との約束の小さいチャレンジはいい感じ。3日間続けられたら、もう3日的な短期間で勉強を頑張る、ダイエットをするなどいかが？ 友人とのおしゃべりは、よい気晴らしになりそう。
愛は、助け合いで。支えてもらいましょう。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）“暗躍”のサイン。
秘密裏に動く。
二面性が備わりそう。
周りがそんな感じなのです。誰かが抜けた途端、同じ話の別の側面が語り出される的な「え？ そうだったの？」が起こるでしょう。そういう複雑なのはノーサンキューなおとめ座さんですが、「話してもいい人」になってしまった以上、聞かなかったことにはならないはず。裏事情に基づき、適切な対応が求められるようになるのです。賢く口は閉じて、ほころびが出ないように気配り目配りでいきましょう。
ただ、悪口大会な裏のつながりは、脱退が正解。良心がリトマス紙に。
オフは、文化財鑑賞に感動が。
愛は、対等に。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）忙中閑あり。
楽しみをつっこむ！
忙しくなりそう。
突貫工事のプロジェクト、不安定な気候ゆえの故障者の穴埋めなど、むちゃぶりモードで話が進んでいくでしょう。もうやるしかないので、「なんでも振って！」のたくましさでいきましょう。「やればできる」「不可能はない」的な豪語で、周囲を引っ張って！
オーバーワークになりやすいのですが、1日の終わりやちょっとしたスキマで、ご褒美的なアクションを起こせるはず。「行っちゃう？」「やっちゃう？」でナチュラルハイに盛り上げていくといいみたい。オフは、つじつま合わせ半分、休息半分で。
愛は、別枠。グチや弱音は見せない心意気で。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）捨てる神あれば、
拾う神あり。
諦めが肝心。
無理だと感じたら、スパッと切り替えていくのがいいみたい。すると、思いもよらない別のご縁が動き出すでしょう。俯瞰で見ると、後から来る可能性のために、先にあった話が潰れたような印象さえ受けるほど。物事の渦中にいる時は、「なんとかならないか」「不義理をしても行くべきか」的な悪あがきをしそうですが、そこで切り替えられると、運の乗り換えが完了します。
社交も、入れ替えタイムへ。話が合わない、会うと疲れる相手からはフェードアウトを。
オフは、「もう一度行きたい」場所に足を運んで。
愛は、決めてよさそう。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）意外性十分！
ニーズに応えて。
思いがけない方向に道が開けそう。
過去の経験が評価されて、新しい試みに抜てきされる的な不思議なことが起こるでしょう。体感としては、「なぜ？」とか、「本当に？」と半信半疑で動くみたい。あなたの戸惑いも織り込み済なので、流れに身を任せてしまうといいみたい。分からないことは聞く、難しいことは相談するつもりでいると、徐々に自分の活かし方が分かってくるでしょう。
金運は、思い違いに気を付けて。買ったことを忘れる、金額を間違うなどケアレスミスが心配です。念には念を入れること。
愛は、カップル割など、サービスを活用して。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）オープンマインドで、
フットワーク軽く！
目の前に可能性が開けています。
どんどん進んでいくと、それがあなたのテリトリーになりそう。軽く、ノリよく、付き合いのいい人になりましょう。誘いやすく、相談しやすく、気さくに話せる人になると、人気が定着して、今後もいい流れにつながっていくはず。依頼事も快く受けて。いい人ムーブで、イメージアップを狙うのです。
オフは、知っている人のいない場所へ。気兼ねなく、のびのびと過ごす時間が命の洗濯になるはず。
買い物は、現物をチェックする手間を惜しまずに。
愛は、条件が満たされます。縁談、プロポーズ、受けてよさそう。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）縁の下の力持ち。
底上げ担当で！
守備範囲が広がりそう。
これまでの経験、そして、応用で、たいていのことはこなせる人材としてカウントされていきます。あちこちに空いている穴や弱点の補強に駆り出されることになりそう。必然的に仕事量、勤務時間が増えそうですが、やがて収入につながっていく話なので、二つ返事で受けていくのがよさそう。
気を付けたいのは、食事です。食べ損なう、適当に済ますが続くと簡単にモチベーションが落ちてしまいます。1日1食は、しっかり食べる習慣をつけて。夏バテ防止が裏テーマに。
オフは、ご近所ライフが充実。
愛は、時間厳守で。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）遠慮と忖度（そんたく）。
人柄で売る。
チャンスが訪れそう。
ただ、候補者は複数いるため、立ち回りが大事になってきます。まず、正直に「やりたい」と立候補すること。間髪入れずに一番乗りを狙えたら、こっちのものです。うまく話が回ってきたら、周囲の力を存分に生かすこと。意見を聞き、しきたりに従うなど、謙虚にやっていきましょう。全面的なサポートと応援を得て、成功への道筋が見えてくるはず。
仮に早い者勝ちで競り負けたとしても、できるだけ、近くに身を寄せて。番狂わせが起こる可能性も。金色のアクセサリーがツキ招きに。
愛は、週末に動きがありそう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)