7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが6月5日と6日の2日間、日本武道館でデビュー3周年を記念したライブ『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』を開催。福山梨乃さん（28）が、ライブに向けてメンバーと合宿をした時の思い出を明かしました。

桐原美月さん（23）、福山梨乃さん（28）、小川奈々子さん（26）、南なつさん（25）、立花琴未さん（24）、宮野静さん（24）、村川緋杏さん（26）の7人で2023年3月にデビューしたCANDY TUNE。ライブでは代表曲『倍倍FIGHT!』や、新曲『スペシャル感謝祭』などが披露され、2日間で2万人を動員（主催者発表）。8月から全国18都市を回るツアーが開催されることも発表されました。

報道陣に向けて行われた取材会で、プライベートでメンバー同士の交流はあるかと聞かれた村川緋杏さんは、「レッスン終わりにそのまま（スケジュールが）空いているメンバーでご飯行くこともあれば、7人で空いている個室を都内で探すのは難しくて、オススメがあったら教えて欲しいんですけど、本当に全然なくて。それぐらいご飯に行ったり、お泊まりも軽井沢まで行ったりとか、7人でいるのはすごく大好きです」と、プライベートでも仲が良いことを明かしました。

7人で出かける計画は、主に福山梨乃さんが立てているそうで、「今回の武道館公演に向けて、合宿をさせていただいたんですけど、そのときも気づいたら、（メンバー）全員が大浴場に集まってて。みんなでお風呂につかりながら、語り合うっていうのを今回やっていたので、無意識に集まっちゃっているところが多いかなと思います」と、思い出を振り返りました。