俳優でタレントのMEGUMIさんが6日、自身が企画・プロデュース・出演する映画の公開記念舞台挨拶に登場。プロデューサーとして映画に関わったきっかけについて語りました。

映画『FUJIKO』（全国公開中 配給：Atemo、© 2026 FUJIKO Film Partners）は、5月にイタリアで開催された第28回ウディネ・ファーイースト映画祭のコンペティション部門に正式出品され、最⾼賞にあたる『ゴールデン・マルベリー賞（Golden Mulberry Award）』と、『ブラック・ドラゴン・特別観客賞（Black Dragon Audience Award）』の2冠を獲得しました。

■1970年代のシングルマザーを描いた作品

映画の舞台は、1977年の静岡。急速な変化に揺れる時代を背景に、シングルマザーの富士子が、既成の価値観や社会規範にあらがいながら、自らの人生を切り開こうとする物語。

イベントには、MEGUMIさんのほか、主演の片山友希さんやYOUさん、渡辺友那さんたちキャスト陣と木村太一監督が登壇しました。

■プロデューサー・MEGUMI「女性を応援できるようなものだったら」

俳優として出演するだけでなく、企画・プロデュースも手がけたMEGUMIさんは、作品に関わったきっかけについて「木村太一さんの初作『AFTERGLOWS』（初長編作品）という作品がありまして、そこに参加していたんですね」と語りました。

当時、MEGUMIさんはプロデューサー業を始めたばかりだったそうで「たまたま見たニュースが“日本人女性の自己肯定感が世界で最下位”というのを見てましたので、自分が作る作品は女性を応援できるようなものだったらいいなと、当時は色濃く思っていて。そのタイミングで、太一さんが“お母さんをモデルにした映画を作りたいので、ぜひプロデューサーとして参加してください”って、中目黒の居酒屋で言ってくれて」と、木村監督がつくりたいものと自身の方向性が一致したことで、プロデュースすることになったといいます。

しかし、ケンカも多かったそうで、MEGUMIさんは「本当にケンカもしました、たくさんして、“マジむかつく”みたいなことも、たくさんありましたけれども、そういうことがあったからいいものができたというふうに信じています」と笑顔で振り返りました。